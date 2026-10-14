電視辯論誰卡關？蔣萬安透露明天第二次協商...喊話沈伯洋1件事

年底選戰倒數45天，台北市長電視辯論遲未敲定第一場時間，台北市長蔣萬安今透露，TVBS與三立聯合辦的首場辯論，已決定明下午再邀雙方召開第二次協商，蔣也喊話沈伯洋，「一定要派出可以做出決定的代表，希望這一次的協調，就可以敲定所有的細節，能盡快促成定案。」

媒體追問，沈伯洋給的三個場次、時間都會參加？蔣萬安說，「沒有我想...我就是一直保持開放的態度」，而且就是好好坐下來談。現在最重要是，希望盡快明天下午主辦方會邀集大家，再次來敲更多的細節，「如果沒有第一場，怎麼會有第二場跟第三場？」

蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」，對於電視辯論會何時確定首場時間？媒體今天問蔣，接受沈伯洋團隊提出的三場次、三個時間嗎？會不會覺得三場次一起談協調難度更高？沈伯洋在消費辯論議題？

蔣萬安說，就他了解，這次主辦方TVBS還有三立已經決定在明天下午邀集雙方召開第二次協商，所以請沈委員一定要派出可以做出決定的代表，希望這一次的協調，就可以敲定所有的細節，能儘快促成定案。

蔣萬安說，沒有我想，我就是一直保持開放的態度，而且就是好好坐下來，現在最重要的是，希望盡快在明天下午主辦方會邀集大家，再次來敲更多的細節，「如果沒有第一場，怎麼會有第二場跟第三場？」