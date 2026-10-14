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選戰換你上場！ 5 道選擇解鎖結局，抽三星投影機、饗饗吃到飽等好禮

聯合新聞網／ 台北訊
聯合新聞網【決戰九合一多重宇宙】選戰模擬遊戲，完成挑戰即可參加抽獎，達成指定結局還可再抽結局限定獎項。（圖／聯合新聞網提供）
聯合新聞網【決戰九合一多重宇宙】選戰模擬遊戲，完成挑戰即可參加抽獎，達成指定結局還可再抽結局限定獎項。（圖／聯合新聞網提供）

九合一選戰這次換你上場！聯合新聞網推出【決戰九合一多重宇宙】選戰模擬遊戲，即日起至 11 月 12 日上午 11 時止，登入會員模擬市長候選人打選戰，玩就抽 Samsung 智慧投影機、饗饗旭集吃到飽與星巴克飲料券；達成指定結局，再加碼掃地機器人、拍立得、行動 KTV 等大獎。

2026九合一選舉

投票日倒數　這次由你坐鎮競選總部

隨著今年 11 月 28 日「九合一」投票日接近，政見交鋒、辯論攻防陸續登場，各地選情持續升溫。這次，聯合新聞網將選戰情境融入互動遊戲，讓玩家不再只是關注選情的選民，而是化身為市長候選人，親自面對突如其來的政治危機與公關考驗。

在【決戰九合一多重宇宙】，開局走進競選總部，抱著文件忙碌奔走的幕僚、舉著麥克風追問的記者、手機不離手的社群小編，桌上堆滿文宣，角落還有一箱箱礦泉水。登入後按下「進入遊戲」，你就是這場選戰的主角。

五道選擇題　走向多重宇宙不同結局

遊戲名稱中的「多重宇宙」，就是玩法的核心。每次挑戰由五道選擇題組成，玩家依照自己的判斷選擇答案，將根據不同選擇，走向未知的政治人生。

目前活動頁已公布五項結局限定獎，但各獎項對應的結局仍以問號保留懸念。究竟哪一條路線能解鎖掃地機器人、富士拍立得，或其他限定獎項？答案就等玩家體驗揭曉。

完成挑戰抽好禮　解鎖指定結局再抽限定大獎

活動獎項分為「全民幸運抽」與「結局限定獎」兩大類。完成一次遊戲，即可取得「全民幸運抽」抽獎資格，有機會抽中 Samsung 第二代微型智慧投影機、饗饗及旭集餐券、星巴克飲料券等好禮。

想挑戰更多限定獎項，還可繼續探索不同結局！達成指定結局，即可抽對應的「結局限定獎」，獎項包括掃地機器人、富士拍立得、小米智慧氣炸鍋、行動 KTV、懶骨頭沙發等。

今天換你出來選市長，你能一路「凍蒜」嗎？在真正的投票日到來前，先到聯合新聞網打一場屬於自己的選戰。探索不同政治人生，還有機會把好禮帶回家！立即參選：https://lihi1.me/2M7tD

2026九合一選舉

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