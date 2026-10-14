黃敏惠17年嘉義市長任期創自治史紀錄 最後一次施政報告

嘉義市長黃敏惠4任累計17年，創下地方自治史上單一縣市任期最長地方首長紀錄。她上午率市府團隊赴市議會進行施政報告，也是近8年任期最後一次施政報告，回顧城市轉型成果，強調嘉義市連續16年零舉債、公共債務連續8年為零，透過穩健財政、全齡照顧、經濟發展及重大建設，朝「永續幸福城市」邁進。

黃敏惠表示，近8年嘉義市歷經疫情、風災及全球政經局勢動盪，市府秉持「永不放棄」的KANO精神，與市民攜手克服挑戰。財政紀律是城市永續發展的基石，市府堅守「當用則用、當省則省」原則，讓財政實力轉化為市民福祉，先後於2021年發放每人2000元振興消費金，今年再普發每人6000元，帶動商圈消費與地方經濟。

黃敏惠指出，116年度總預算案延續「不舉債、不債留子孫」原則，教育科學文化支出編列84億3935萬餘元居首，社會福利47億2529萬餘元、經濟發展35億1221萬餘元，展現教育扎根、社福照顧與經濟發展的施政方向。

全齡照顧方面，市府編列65歲以上長者健保費補助、敬老禮金、每胎3萬元生育津貼、0至未滿6歲幼童每年5000元發展備援金，以及青年就業與租屋補貼，從育兒、就學、就業到安老，打造全齡友善的支持體系。

教育方面，持續推動國中小免費營養午餐，每餐加碼5元提升品質，並提高教師員額編制，國小每班教師由1.7人增至明年1.8人，國中由2.2人提高至2.5人，同時改善校園輔導諮商空間，強化學童身心健康照顧。

經濟發展方面，嘉義市營利事業銷售額連續7年創新高，2025年達3071億餘元，平均每戶家庭可支配所得達121萬餘元，同樣連續7年刷新紀錄。市府透過觀光活動帶動消費，《光織影舞》累計吸引逾500萬人次，今年以小熊維尼百周年為主題，創下153萬人次新高；購物節發票登錄金額突破14.7億元，「開嘉市集」5年來累計吸引逾156萬人次，創造超過1.6億元商機。

城市發展則以「西區大發展、東區大進步」為主軸。西區以世賢路以西1227公頃為核心，規劃整體開發、綠色廊道與生態滯洪系統，並串聯鐵路高架化及大車站計畫；東區建國二村、復興新村市地重劃工程完工，抵費地全數標脫，平均溢價率約61%，未來將結合眷村生活文化館，發展兼具商業與文化特色的新區域。

面對極端氣候，市府持續推動治水工程，近日完工的後庄直排一出口改善工程，排洪能力提升至原有的4.83倍；全市雨水下水道建置125.99公里，實施率達89.93%，居非六都之冠，71處滯洪設施總滯洪量達14.9萬立方公尺，強化城市防災韌性。

回顧17年市長任期，黃敏惠感性表示，市長任期如同一場漫長的馬拉松，即將抵達終點，但「世世代代好徛起，大大細細攏佮意」始終是她不變的初心。她並盼中央正視嘉義高鐵聯外軌道系統及市區鐵路高架化等重大建設需求，給予實質支持，讓嘉義市持續提升競爭力，實現「嘉義市，就是好生活」。