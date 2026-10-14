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公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競辦發言人江怡臻表示，李四川願意與蘇巧慧公開辯論。圖／翻攝網頁畫面
李四川競辦發言人江怡臻表示，李四川願意與蘇巧慧公開辯論。圖／翻攝網頁畫面

九合一選舉將近，目前台北及高雄市長參選人都將展開辯論，今國民黨市長參選人李四川競辦主任江怡臻接受廣播節目「千秋萬事」專訪提及，李四川也歡迎與蘇巧慧辯論，且已在新北市選委會政見發表會直接勾選願參加辯論，透過辯論讓大家真正認識候選人是非常重要的事。

2026九合一選舉

廣播節目主持人王淺秋提問，現在台北蔣萬安及沈柏洋正協商何時辯論，而高雄賴瑞龍及柯志恩將有辯論會，新北市是否有跟蘇巧慧辯論的規劃？

江怡臻回應，我們非常歡迎且完全不排斥，大家覺得川伯好像是很老實的人，但其實他講政策、政見是非常有信心，在新北市選委會政見發表會就已直接勾要辯論，若蘇巧慧委員也是勾辯論，那11月在公辦政見會就會有一場辯論。

江怡臻說，另外也接獲一些像電視台、媒體的邀約，我們完全不排斥辯論會，當然也要看對手敢不敢接招，如果有的話我們非常樂意辯論，她強調辯論不是耍嘴皮子，是真的希望提出政見的攻防，讓市民看見兩位候選人的政見差異在哪，我們也有非常多問題要請蘇巧慧正面對決。

王淺秋表示，昨晚張淑娟提到自己受到的傷害與官司，至今仍等不到蘇巧慧一個道歉，蘇對這件事的解釋仍讓人不清不楚。江怡臻回應，這就是蘇巧慧呈現的面貌，像李四川說錯307公車路線就立即道歉還再搭一次，她要問若蘇巧慧要治理新北，若面對錯誤難道態度也是躲起來避而不答?這是領導者該有的態度嗎?

江怡臻說，蘇巧慧擁有龐大宣傳資源，有大量戶外看板、網路廣告及媒體業配，但在面對爭議事件時卻常選擇閃躲，我們希望有一個公平的平台要問蘇巧慧委員，透過辯論的方式，讓大家知道蘇巧慧的政見及陽光究竟在哪裡？

江怡臻也指，選舉僅剩下45天，建議大家可看看參選人在過去一年前或兩年前所說的話，他們如何面對意見不同的人?如果要擔任一個直轄市市長或縣長，就應該要能夠公平去對待跟你立場不同的人，應該有多元包容的心態，勇於面對你的選民，希望大家再看一看這些候選人，在11月28日做出最明智的抉擇。

李四川 江怡臻 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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