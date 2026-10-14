黃世杰八德掃街搶攻藍營票倉 談軌道建設「就差最後一哩路」

民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到八德站路口拜票，利用通勤民眾停等紅燈機會宣傳城市治理願景，指八德軌道建設起步，未來發展可期，「就差最後一哩路」，若當選將加速推動。

黃世杰今天上午7時與同黨議員許家睿、呂林小鳳團隊及前議員蔡永芳在八德區介壽路一段與大智路口拜票，該路口為八德居民往返桃園市中心、國道2號鶯歌交流道的通勤要道，上班尖峰時常堵車，他在此暢談交通願景，強調政見都是從日常生活體驗發現問題，進而思考解方。

黃世杰表示，八德軌道建設正在進行，綠線可通往桃園、蘆竹等地，轉乘機場捷運與高鐵，往南有延伸線到中壢，未來南來北往會很方便，建設就差最後一哩路，若當選將加速推動。此外，桃園平面道路交通壅塞，有賴打通瓶頸道路解決問題。

黃世杰日前曾與呂林小鳳一起到大湳市場掃街，今天也與許家睿、蔡永芳2人再次前往。該市場緊鄰陸光新村，是桃園最大眷村改建而成的社區，過去被視為藍營票倉，也是國民黨前主席朱立倫出生及成長的家鄉，近年重要選舉也能見朱返鄉投票，而黃的掃街也被外界視為強攻藍營選票。

掃街過程中，黃世杰熱情與攤商握手打招呼，有魚攤老闆擔心自己處理魚貨滿手腥味，害羞不敢握手，但黃不避諱，握好握滿，展現十足親和力，更有婦人稱讚「很接地氣」。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到八德大湳市場掃街，展現十足親和力。記者陳俊智／攝影