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影／趙少康問是否辭立委展決心？沈伯洋：不會辭

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議。記者許正宏／攝影
中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天第二度接受媒體人趙少康的專訪，趙以自身為例，詢問沈伯洋是否會辭立委展現台北市長選舉破釜沈舟的決心？沈伯洋則表示：不會辭！

2026九合一選舉

中廣董事長趙少康今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋，上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議，隨後並以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天第二度接受媒體人趙少康的專訪，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天第二度接受媒體人趙少康的專訪，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，訪問中他以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。記者許正宏／攝影
中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，訪問中他以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。記者許正宏／攝影

趙少康 沈伯洋 立委 2026九合一選舉 台北市選舉

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