影／趙少康問是否辭立委展決心？沈伯洋：不會辭
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天第二度接受媒體人趙少康的專訪，趙以自身為例，詢問沈伯洋是否會辭立委展現台北市長選舉破釜沈舟的決心？沈伯洋則表示：不會辭！
中廣董事長趙少康今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋，上他自己的廣播節目「趙少康時間」，一開始趙少康就拿著聯合報的報導來詢問沈伯洋相關爭議，隨後並以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。
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