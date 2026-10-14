蘇巧慧民調領先13百分點 侯友宜：對四川有信心、「心頭抓乎定」

信民協會昨天公布新北市長民調，蘇巧慧領先李四川13.1個百分點，遭外界質疑取樣樣本有巨大落差。新北市長侯友宜今天被問及這民調對國民黨是否是一項警訊時表示，「對四川相當有信心」、「咱心頭抓乎定、勇敢向前行、新北一定贏。」

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議，關於信民協會昨公布新北市長民調，蘇巧慧領先李四川13.1%，但卻被外界質疑取樣樣本與真實新北市選舉結構有巨大落差，媒體詢問這對國民黨是否是一項警訊？

侯友宜對此回應表示，對四川相當有信心，咱心頭抓乎定、勇敢向前行、新北一定贏。

捷運三鶯線鶯歌站今天清晨5時許發生電力異常，目前鶯歌站至鶯桃福德站停駛，媒體詢問市府是否全面盤點設施，避免再發生類似的狀況，侯友宜表示，經了解是導電軌接觸異常所引起的，已要求立即啟動應變機制，用公車接駁的方式讓交通減少衝擊，並快速地全面做修復。

侯友宜說，要求捷運局、捷運公司針對三鶯線不斷地全面來做好檢視，不管是機電、土木，任何大小事都要做好確保安全，讓三鶯線都能夠平安順利，在全部檢修完畢以後，還會不斷地去做好整體性的檢視。針對這個案的異常狀況，會去了解真正發生原因，希望這事件不要再重複發生。