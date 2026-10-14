黃世杰質疑綠線延宕 張善政重砲反擊：2019年開工不知道開什麼工

民進黨桃園市長參選人黃世杰近日批評捷運綠線工程進度落後、通車配套不足，市長張善政今在市政會議上強力反駁，直言相關指控對多年來投入工程的團隊非常不公平，市府接手時北機廠幾乎沒有進展，如今不僅追回落後進度，更提前完成多項工程里程碑，沿線人行環境及交通接駁也持續改善，市府將全力拚年底北段通車，不到最後一刻絕不放棄。

張善政表示，捷運綠線機電標工程2019年1月2日開工，市府團隊2022年底上任時，北機廠仍是一片荒蕪，不僅沒有包商進場，甚至連施工圖都沒有，現場只有90萬立方公尺鬆散、軟弱且受汙染的泥土，根本無法作為機廠基礎使用，工程開工近4年卻幾乎沒有進度，「不知道開工是開什麼工。」

張善政指出，市府接手後採納專家建議，透過水泥拌合工法改善地層強度，並多次召開廉政平台會議，確認施工程序及工法可行性，不僅節省經費，更將原本預估6至8年的北機廠工期縮短至3年8個月。

張善政提到，工程團隊僅花8個月完成15公頃、90萬立方公尺基地整地，1年半完成4棟、總樓地板面積1.2萬坪的核心建物結構，1年11個月完成變電站永久送電，首列車更在2年內抵台，2年7個月展開車輛動態測試，2年11個月啟動高架5站動態測試。

張善政說，這些重要里程碑都有對外公開，民眾及議員也曾受邀參與，外界對工程進展應相當清楚，相關成果不僅追回原本落後的進度，更有多項超前完成，得來非常不容易；針對北段通車配套，市府早已整合捷工局、交通局及養工處等單位推動改善，捷工局投入逾7000萬元，另爭取中央1.2億元補助，改善沿線人行環境，並遷移161處影響通行的電箱、電桿等設施，增設行人庇護島、無障礙坡道及行人、自行車號誌。

張善政指出，市府也將YouBike、計程車、公車接駁及汽機車接送納入規畫，改善車站周邊交通環境，銜接民眾往返住家及目的地的最後一哩路；工程成果是相關局處及廠商多年努力累積，不能在不了解情況下任意抹殺，市府將持續全力趕工，力拚年底北段通車目標。