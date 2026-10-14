新北最新民調李四川輸13百分點 江怡臻酸：樣本偏綠怎麼做都是蘇巧慧贏

新北市長選戰激烈，信民協會民調昨釋出民調，蘇巧慧支持度43.1%，李四川為30.1%，差距13.1個百分點。李四川競辦主任江怡臻今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪提及，過往新北議會國民黨團長期委託TVBS民調，都是李四川勝出蘇巧慧6個百分點，昨天民調樣本結構讓人質疑偏離新北市常態，目的在於營造綠營氣勢，試圖影響中間選民投票意向。

江怡臻受訪表示，此次民調讓人質疑的是樣本結構非常綠，綠營支持者高達34.5%，藍營為21.3%，民眾黨僅剩3.7%， 綠營支持者在新北已超過國民黨支持者1.6倍，藍白相加只有25%，還小於綠營支持者34.5%，與過去新北市藍綠長期藍綠各約3成、白約1至2成的結構有顯著落差。她直言，根本就不用看其他部分，這種樣本做出來蘇巧慧都會大贏李四川。

江怡臻說，再看過去戴立安在2022年所做的台南市長民調，當時黃偉哲民調曾高達60%並大勝謝龍介15.7%，預估黃大勝謝45.4%，但開票結果雙方差距僅約5%，嚴重失真，所以這次民調樣本結構偏離新北市常態。

主持人王淺秋提問，現在外界好奇，是否因沈伯洋的洋流連動而產生這麼大的差距?過去蘇巧慧要靠父親蘇貞昌，現在是靠沈伯洋、靠學弟民調才有辦法突然大幅領先嗎?

江怡臻說，她觀察洋流在新北沒有甚麼影響，只能說綠營對蘇巧慧的支持度會拉更高，但李四川在國民黨支持度也有八、九成，她認為這份民調有刻意詮釋及帶風向之嫌，綠營塑造洋流集結營造氣勢，尤其投票日愈來愈接近，用來試圖影響中間選民的投票意向。

江怡臻強調，李四川在新北基層好感度高，從掃街反應看出支持者多屬隱性及較沉默的族群，都私下向川伯說不能輸，而藍白在新北整合順利，但面對綠營有強大資源挹注與支持者外顯表態，藍營仍須保持危機感及審慎應對。