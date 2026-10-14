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沈伯洋健康亮紅燈？脖子見凸起物 醫研判病灶：抗生素可改善

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。 記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋。 記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期跑基層拜票，有眼尖的支持者發現，他右側頸部出現了一顆明顯凸起物，部分網友擔心他的身體狀況。對此，胸腔科醫師蘇一峰透過臉書表示，這看起來像青春痘、毛囊炎或局部皮膚炎，研判屬於良性病灶，服藥幾天應能好轉，並祝福他早日康復。

2026九合一選舉

蘇一峰昨（13）日在臉書發文指出，他在新聞上看到沈伯洋脖子的凸起物照片，單從外觀觀察並非淋巴結腫大，看起來較偏向青春痘、毛囊炎或局部皮膚炎等良性病灶，通常服用幾天抗生素即可大幅改善。文末，他也祝福沈伯洋早日康復，身體健康繼續打選戰。

文章曝光後，許多網友表示「還以為是為了形象打猛健樂（Mounjaro），甲狀腺長結節了」、「現在是選舉時刻，到底是真是假，大家都不知道」、「面膜敷太多啦」、「很多人都生病，需要關心的人很多，生病就趕快看醫生」。

脖子若出現凸起物，有些人會擔心「是不是得癌症？」。對此，台南市立安南醫院新陳代謝科醫師張嘉裕指出，有些大腫塊其實是俗稱水泡的「甲狀腺囊腫」，在門診短短幾分鐘處理就能夠消失。這種是甲狀腺結節，好發在40-50歲年齡層，尤其是女性的發生率較高。

結節的內容物大致分為兩種，包括實質性結節，由濾泡細胞增生形成，是實心的肉塊，以及結節內部充滿液體或膠狀物質的囊腫（水泡），就像裝滿水的水球。至於結節是否會變成惡性腫瘤？張嘉裕則表示，臨床統計超過九成甲狀腺結節都是良性的，而「純囊腫（水泡）」惡性機率很小，民眾無須過度恐慌。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蘇一峰 抗生素

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