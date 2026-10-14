蘇巧慧「夜市人聲」周末登場 競選飄帶首度發送

選戰拚創意，民進黨新北市長參選人蘇巧慧本周六、日將舉辦室內「夜市人聲」活動，結合美食、音樂及藝文創作者，希望呈現新北市有趣、多元的一面。不少網友敲碗的競選周邊飄帶，她透露，其中一款由網友原創設計、經競選團隊微調並取得授權的飄帶，將於周六活動中首度亮相發送。

蘇巧慧表示，「夜市人聲」不只是一般的夜市，而是匯聚音樂、文字、演唱，以及各式各樣大家期待的藝文創作者與工作者，希望透過活動呈現，如果未來由她擔任市長，新北市也可以很有趣。

外界關注的飄帶，蘇巧慧說，這段時間看到非常多網友自行設計飄帶，也感謝大家自發創作，由於不少民眾前往競選總部詢問是否有飄帶，其中有一款是與網友合作，原始設計主要由網友完成，競選團隊僅微調部分細節，並已取得對方授權。這款飄帶將於周六在「夜市人生」活動中首度發送，歡迎民眾參加活動、領取飄帶。