中市議員選戰開打 廟東先生指控謝志忠之妻不實言論 謝提出律師函

台中市議員選戰開打，中市議員豐原后里區議員參選人「廟東先生」黃朝淵指控參選人謝志忠之妻不實言論，黃朝淵日前找到正在拜票的謝妻，要求當面回應；謝志忠昨天提出律師函，要求立即停止對其妻騷擾與不當施壓行為，如認其有認有違法情事，請循司法途徑處理，黃朝淵團隊昨晚立即發聲明指出，​面對不實指控，絕不退讓，有事證就公開，有違法就請提告。

台中市議員豐原后里區這次選情激烈，藍綠白橘和無黨籍都有人參選，被稱「廟東先生」黃朝淵是親民黨徵召，謝志忠是民進黨提名，已連任多屆議員。謝志忠表示，此事他會秉持理性態度，必要時依法處理，他希望選舉回歸理性，選舉難免有不同意場和意見，但彼此尊重，理性溝通，才是民主可貴的價值；黃朝淵回應說，如果他有任何違法行為，請謝志忠議員與其妻直接提告，不用花錢請律師寫這篇廢文。

謝志忠昨天公布律師函指出，該律師所受謝志忠之妻委任，她並無中傷、誹謗或抹黑黃朝淵之言論。黃朝淵如認她有任何不實言論損害黃朝淵名譽，自得提出具體事證，依法提起告訴或循其他司法途徑尋求救濟。她尊重司法，願坦然面對偵查，並以事實與證據釐清爭議。

律師函指出，黃朝淵近日公開使用「全面通緝」、「立馬殺過去」、「對質」等用語，並要求她出面回應。她所反對者，係黃朝淵結合前揭言詞所為之持續施壓及騷擾行為。此等言行已使她對自身人身安全產生心生畏怖，亦造成隨行志工之恐懼與不安，擔憂於拜票及公開活動中遭遇衝突。

黃朝淵有依法尋求司法救濟之權利，她亦有維護人身安全、生活安寧及自主決定之權利。她並無接受黃朝淵所要求之公開對質或私下會面之法律義務，請黃朝淵勿以威嚇、騷擾或其他不當施壓方式，要求她配合。

黃朝淵競選團隊昨晚發聲明指出，面對不實指控，絕不退讓！有事證就公開，有違法就請提告！聲明表示，​本次爭議並非黃朝淵無故挑起。針對謝妻先前涉及黃朝淵的不當污衊言論，內容涉及不實指控，團隊已掌握相關事證。團隊不能接受，先對黃朝淵的不當言論，事後卻不敢正面回應相關質疑，反將爭議歸咎黃朝淵。

​律師函所載內容仍屬單方主張，不能取代事實與證據。團隊要質問謝妻，先前公開言論的事實依據究竟在哪裡？​既然選擇在鄉親面前公開發言，就應為言論負責。若認為黃朝淵涉及違法，請提出具體事證，依法提告；若相關言論涉及不實指控，也應公開澄清。​選舉可以競爭，政治立場可以不同，但任何人都不應利用未經查證的指控，傷害他人的名譽。

​聲明指出，​政治人物可以有不同的處事風格，但敢於反駁，不代表有錯；對方具有政治身分，也不代表黃朝淵就必須沉默。不主動製造爭端，也不會在面對不實指控時選擇退縮。