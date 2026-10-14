民調與實際有差？蘇巧慧：我們不會因為輸就攻擊調查機構

近期有民調指出民進黨新北市長參選人蘇巧慧贏過對手國民黨新北市長參選人李四川13％以上，蘇巧慧今天到板橋興湳市場掃街時表示，民調最重要看趨勢，很高興最近這一陣子給我們很大的鼓勵，也與外界體感的溫度蠻接近的。他也強調，民調是重要參考，不會因為贏了就嘲笑對手，也不會因為輸了就攻擊做民調的機構。

蘇巧慧說，整個新北市呈現著一種大家期待一個新時代、新氣氛的感受，真的是因為長時間的努力，大家談政見、談願景，打動大家，讓大家覺得對這個城市有更好、更多的想像，接下來會繼續這一段時間以來的步調，繼續用正面陽光態度的，堅持談城市的願景、城市的未來，希望繼續讓更多的人認同我們。

不過藍營批評這分民調與實際掌握有差，是「羞辱選民的智商」。蘇巧慧說，民調是重要的參考，他們不會因贏了就嘲笑對手，也不會因為輸了就攻擊做民調的機構，數字不錯的保持樂觀，但是謹慎努力，剩下46天會全力衝刺，全力加油，戒慎恐懼「畢竟我們是要選贏，得到這個機會來為城市服務」。

蘇說，不足的地方就是繼續加強，如果數字看起來好像還可以再加油的地方，她也會更勤的走動。

被問到是否是洋流效應，蘇巧慧說，很高興看到洋流帶動雙北市民與全台灣的熱情，愈是有洋流，愈會溫暖、愈正面，如果大家認同，愈來愈多人站出來當然樂觀其成。

蘇巧慧也說，雙北本來就是聯動，最緊密的兩座城市，有機會台北市長參選人沈伯洋還會再到新北市，她也會到台北市去參加他的活動，兩邊的市民就是來來去去，兩邊要一起好，雙北才會真的好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋興湳市場掃街。記者葉德正／攝影