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台中市長誰當選？台中「國師」看面相透露關鍵玄機：目前一人小勝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣。聯合報系資料照
國民黨台中市長參選人江啟臣。聯合報系資料照

2026年台中市長選戰進入倒數，命理師楊登嵙曾精準預言2018年九合一大選的市長當選名單，被網友稱為台中「國師」，楊近日以面相學，分析國民黨江啟臣與民進黨何欣純等兩位市長參選人，他認為江啟臣屬「文官型」、何欣純屬「親民型」，綜觀兩人面相，江啟臣小勝何欣純；不過江啟臣今年逢「沖太歲」，狀況較多，也需戒慎備戰。

2026九合一選舉

命理師楊登科曾在2018年九合一大選前預測六都市長當選名單，2022年台北市長選舉也以姓名學，預測蔣萬安當選，曾透過面相、姓名學、易經占卜及風水等角度，在多屆總統大選前發表預測，被台中網友譽為「國師」。

因年底選舉已進入最後衝刺階段，台中市長會由誰當選，選民已有不少討論，楊登嵙近日針對參選台中市長的江啟臣、何欣純的面向，進行民俗觀點的分析。

楊登嵙分享，江啟臣是1972年出生，生肖屬鼠，今年虛歲55歲，額頭寬廣平整，思維清晰，具領導與企劃能力；眉毛濃密、雙眼沉穩，決斷力強；鼻樑挺直、鼻頭有肉，執行力堅定；下巴圓潤飽滿，基層支持度高，面相屬「文官型」，但人中處有疤痕，需注意親和力與接地氣。

至於何欣純，楊登嵙指出，何欣純1973年出生，生肖屬牛，今年虛歲54歲，眉毛細長圓潤，笑聲爽朗，給人討喜樂觀的印象，形象俐落親民；人中長，口才佳，能與各年齡層打成一片，面相屬「親民型」，表情感染力強。

楊登嵙認為，此戰關鍵仍在於江啟臣能否完全承接市長盧秀燕「媽媽市長」的高支持度，今年馬年逢沖太歲，不可大意失荊州；何欣純能否勝選，則取決於能否以親和力突破大台中傳統「紅黑派系」的組織動員。

民進黨台中市長參選人何欣純。聯合報系資料照
民進黨台中市長參選人何欣純。聯合報系資料照

台中 面相 江啟臣 2026九合一選舉 何欣純 台中市選舉

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