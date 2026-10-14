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黃世杰國有地辦造勢引爭議 陳駿季：合規並無不法

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，黃世杰競選團隊租用農田水利署土地舉辦造勢活動，並無不法。記者李柏澔／攝影
陳駿季表示，黃世杰競選團隊租用農田水利署土地舉辦造勢活動，並無不法。記者李柏澔／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期因租用農業部農田水利署土地舉辦造勢活動，且其父親黃金德擔任農田水利發展基金會董事長，遭國民黨及民眾黨質疑涉嫌公器私用與「靠爸特權」。農業部長陳駿季今表示，農田水利署土地依相關規定，確實是能提供給一般民眾或是團體租用，並無不法。

2026九合一選舉

立法院經濟委員會今邀請農業部長列席報告業務概況，並備質詢。

針對黃世杰租用農田水利署土地舉辦造勢活動的爭議，陳駿季今接受媒體聯訪表示，根據農田水利署的不動產活化與收益相關辦法，以及各個管理處針對於這種非事業用的房地的出租規定，確實是可以提供給一般民眾或是團體來做出租，這次的出租也都是依照相關規定。

陳駿季表示，有很多人質疑國有地是否可以出租給媒體或政治團體來做活動，銓敘部2010年12月的函示說明很清楚，公務機關秉持公平、公正原則租借給政黨或政治團體辦活動並無違反行政中立。

黃世杰 陳駿季 國有地 2026九合一選舉 桃園市選舉

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