嘉義市長選戰打進法院？張啓楷將告王美惠、姚立明

嘉義市長選戰掀法律攻防！民進黨市長參選人王美惠日前競選總部成立造勢活動，曾任柯文哲競選總幹事的姚立明站台，批評藍白共推的市長參選人張啓楷政治立場反覆，質疑他今年5月才轉往嘉義布局。張啓楷昨晚在廟口開講反擊，指控姚立明言論不實，宣布近日將對王美惠、姚立明提出加重誹謗及違反選罷法意圖使人不當選等告訴，要求公開道歉。

姚立明11日晚間為王美惠站台，以2014年擔任柯文哲台北市長競選總幹事的經歷，批評張啓楷政治選擇前後不一。他表示，當年張啓楷曾認為柯文哲不可能當選，後來柯文哲成立民眾黨，張卻迅速加入，質疑其政治判斷與是非觀念。

姚立明另提及，張啓楷過去曾在彰化經營地方組織，今年5月仍有意布局彰化選舉，如今轉戰嘉義市長，質疑其政治選擇是「哪裡有利就往哪裡走」。他並以王美惠深耕嘉義超過20年為例，呼籲選民比較兩人的從政經歷。

張啓楷昨晚在水得寺觀音佛祖廟舉行的「藍白大團結・作伙顧嘉義」廟口開講反擊，表示看完姚立明站台影片相當生氣，認為其中至少有4項說法與事實不符，尤其指稱他今年5月才回嘉義參選，更是刻意扭曲。

張啓楷表示，自己長期關心嘉義建設，過去一年持續投入地方服務，1年受理200多件，2年處理500多件選民服務案，並參與財政收支劃分法修法，爭取嘉義市增加統籌分配稅款，絕非臨時回嘉義參選。

張啓楷質疑，王美惠不僅未澄清姚立明言論，相關內容還持續在社群平台傳播，已損害其人格與名譽。他表示，若相關人士不道歉，將循司法途徑處理，近日正式對王美惠、姚立明提出告訴。

張啓楷也再度向王美惠下戰帖，要求公開辯論市政願景與重大建設，認為選舉應比較政見，而非透過人身攻擊爭取選票。

昨晚活動中，市長黃敏惠、國民黨副主席季麟連及多名藍營民代到場力挺。日前不慎從舞台跌落受傷的國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯，也首度在傷後公開現身，親自向支持者報平安，並呼籲藍白團結支持張啓楷。黃敏惠表示，嘉義市需要具備施政高度與願景的市長，公開表態支持張啓楷，並預告今天將前往行政院，持續爭取嘉義高鐵聯外輕軌建設。

截至昨晚，張啓楷競選團隊表示將於近日提告，尚未公布正式遞狀時間；王美惠與姚立明對張啓楷最新提告聲明的回應，仍待進一步確認。

日前不慎從舞台跌落受傷的國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯（左），昨晚首度在傷後公開現身，獻花力挺嘉義市長參選人張啓楷（右）。圖／張啓楷競選總部提供

姚立明日前為民進黨嘉義市長參選人王美惠站台，批評對手張啓楷政治立場反覆，引發張啓楷不滿，揚言提告。圖／翻攝畫面