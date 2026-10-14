嘉市長選戰張啓楷下戰帖要王美惠辯論 電視辯論選委會討論結果曝

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人張啓楷頻頻向民進黨參選人王美惠下戰帖，要求公開辯論，揚言不排除前往王美惠競總邀戰。不過，王美惠始終冷處理，強調尊重選委會安排，認為比一場辯論，更重要是候選人能否提出具體政見，說明未來如何建設嘉義，選委會上月開會決定依既定期程，選前舉辦電視政見發表會，不辦辯論。

選委會說，依公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法，縣市長選舉電視政見發表會，須經選舉區3分之2以上候選人同意，才能採辯論方式。由於5位參選人未達3分之2同意門檻，選委會決定依傳統方式舉辦電視政見發表會。依規定，縣市長候選人分兩輪發表政見，每位候選人總計24分鐘，每輪12分鐘。換言之，張啓楷期待透過電視辯論與王美惠正面交鋒構想落空。

張啓楷向王美惠提問，要求說明高鐵聯外軌道建設，質疑王美惠未爭取；其次財政收支劃分法修法，他主張修法為嘉市增加約77億元統籌款，質疑王美惠屈從黨意反對。張啓啓楷日前再度喊話，認為市長選舉攸關未來發展，候選人政見接受市民檢驗。如果王美惠持續不接受辯論，不排除到她競總邀請辯論。

針對張啓楷一再邀戰，王美惠表示，自己態度一直很清楚，就是尊重選委會安排。她認為，辯論只是一時，真正重要是候選人能否提出具體政見，清楚告訴市民未來究竟要為嘉義做什麼。她強調，無論有沒有辯論，最重要的都是提出嘉義未來的發展方向，讓市民了解候選人的參選理念，以及當選市長後準備解決哪些問題、爭取哪些建設。

市長選舉共5人登記：張啓楷、王美惠，以及3名無黨籍人士：黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、北藝大前校長陳愷璜、政治素人王義成。選戰倒數，張啓楷是否登門下戰帖、王美惠是否改變立場，以及雙方如何向市民說明交通建設與地方財政等重大議題，持續受到關注。