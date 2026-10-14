「洋流」外溢台中？市長民調差距剩1.9百分點 醫揪2大誤差打臉洋流效應

台中市長最新民調顯示，江啟臣雖仍領先何欣純，但差距僅剩1.9個百分點，有人認為「洋流」外溢發酵。時事評論者、醫師沈政男分析，該民調有抽樣板塊偏綠、中間選民表態率低2大誤差，校正後，江應該領先何至少10個百分點，打臉「洋流」效應。

台中市信賴台灣之友會公布台中市長選舉最新民調，國民黨江啟臣支持度34.3%、民進黨何欣純32.4%、司法正義黨洪麗華1.1%，32.2%受訪者尚未決定。師大教授范世平指出，何在20到29歲領先江24個百分點，足見「洋流」帶來的效應。

沈政男指出，今年8月，艾普羅民調、新台灣國策智庫民調，江、何差距分別為14%、6%；9月TVBS民調，江領先何12%；上周的年代民調，江都還領先何6%，怎麼過了幾天，信賴之友民調，兩人的差距就縮小到只剩1.9%？

不少人認為是洋流外溢大台中，但沈伯洋來台中是9月27日，如果是是洋流外溢，早就反映在年代民調了，但年代年調結果顯示，何欣純還是落後江啟臣6%，跟8月的新台灣國策智庫民調一樣。

他進一步表示，實際上，信賴之友的數據有2個誤差，一個是政黨板塊偏綠，這份民調沒公布，但可回推得到藍白約等於綠營，跟其他民調不一樣；另一個則是中間選民支持何9.1%、江19.2%，未表態率高達7成，中間選民較支持江啟臣。

若把政黨板塊抽樣偏綠、中間選民表態率太低，這2項誤差因素校正，江啟臣目前應該領先何欣純至少10%，其實跟先前幾個月其他媒體的民調平均差不多。就結論上來看，江啟臣還是明顯穩定領先何欣純。