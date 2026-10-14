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國民黨批「黃阿瑪」假公濟私 港公司：審慎評估不影響船舶航行安全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨批「黃阿瑪」假公濟私，港公司：審慎評估不影響船舶航行安全。記者游明煌／攝影
國民黨批「黃阿瑪」假公濟私，港公司：審慎評估不影響船舶航行安全。記者游明煌／攝影

國民黨昨天舉行記者會質疑基隆市「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，議長童子瑋身兼基隆市長參選人，應該清楚區分公共職權與個人活動界線，不能假公濟私、公私不分。基隆港務分公司回應，審慎評估區位與活動型態不致影響港區船舶航行安全與秩序及水域作業，原則同意開放該水域作靜態展覽使用。

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基隆市議會昨天回應表示，此案議會也沒有支出任何費用，因此沒有濫用公家資源的問題。

基隆港務分公司昨晚針對基隆市議會申請於基隆港海洋廣場水域展出「基隆400海上大型裝置藝術」活動，說明同意的原因及為何展出2個月之久。

基隆港務分公司說，商港港區水域原則僅供商船航行、停靠等用途使用，其餘用途之使用申請，主要取決於會否妨礙船舶航行安全與秩序。基隆市議會規畫於基隆港海洋廣場水域展出海上裝置藝術，經評估並不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。

基隆港務分公司表示，考量原因有二，一是場域功能性與航安風險評估： 本案擬設置區位非屬商船航道、迴船池及船席等範圍內，不影響船舶航行及活動之安全，亦不影響船席調度，爰經綜合評估其設置範圍無影響港區航行安全及港口正常營運之虞。

第二設施與人員安全風險評估：該裝置藝術採取固定式錨泊之設計，展覽期間水域內亦無民眾進出、停留，爰經評估無漂流移動之礙航風險及人員安全疑慮。

分公司指出，在秉持港區安全第一之原則下，審慎評估本案之區位與活動型態不致影響港區船舶航行安全與秩序及水域作業，原則同意開放該水域作靜態展覽使用。開放至今均未對港區水域航行及使用造成影響。

國民黨批「黃阿瑪」假公濟私，港公司：審慎評估不影響船舶航行安全。記者游明煌／攝影
國民黨批「黃阿瑪」假公濟私，港公司：審慎評估不影響船舶航行安全。記者游明煌／攝影

國民黨批「黃阿瑪」假公濟私，港公司：審慎評估不影響船舶航行安全。記者游明煌／攝影
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