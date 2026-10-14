聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安允辯論3場 沈伯洋稱隨時可辯

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱劉懿萱張曼蘋／台北報導

台北市長電視辯論卡關，藍綠陣營都稱是對方問題。台北市長蔣萬安說，他覺得很可惜，也覺得很奇怪，民進黨對手沈伯洋希望快辯論，前天協商卻派出沒辦法做決定的代表，他覺得沈只是把「要辯論」當成一個議題，並不是真的要辯論。沈伯洋說，蔣萬安同意三場辯論，細節恭候蔣團隊提出協商會議時間，辯論隨時都可以，他從頭到尾都是配合的一方。

2026九合一選舉

蔣萬安說，辯論協調會上，ＴＶＢＳ、三立提出最早十月卅一日可舉辦，他第一時間爽快答應，有行程也會想辦法移開；但當晚沈伯洋安排車隊掃街，「是希望我們配合他的行程嗎？但這天並不是我們提出來的」。

蔣萬安也說，他充分授權立委羅智強去協調，若沒有第一場，怎會有第二場？辦完第一場後，就可看後續時間再來討論安排，他都持開放態度。媒體追問是否會有第二、三場？蔣肯定說「對」。

羅智強指出，蔣陣營協調當場就同意十月卅一日辦辯論會，沈陣營卻說要回去研究；蔣萬安完全授權他代表協商，沈伯洋派出的四位代表卻沒有得到授權。沈伯洋只要點頭十月卅一日，一整天有很多時段，蔣萬安百分之百配合。

沈伯洋表示，蔣萬安同意三場辯論，恭候蔣團隊即刻來談，辯論隨時都可以，八月起他已簽了很多家電視台邀約辯論，蔣陣營放消息令人遺憾。

沈競辦表示，蔣萬安鬆口同意三場辯論，沈伯洋可於十月廿四日、卅一日和十一月七日進行辯論會，雙方可立即協商確認相關事宜。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

辯論卡關先隔空交鋒...蔣萬安嗆選戰操作問沈伯洋：是真的想辯論嗎？

蔣沈過招…北市長電視辯論 場次日期無共識

影／台北市長電視辯論卡關 蔣萬安：沈委員把「要辯論」當議題操作？

誰卡辯論會?沈伯洋稱退讓...吳思瑤等電話關睡眠模式 蔣萬安1句話反擊

相關新聞

假公濟私 國有地辦造勢 黃世杰挨批靠爸

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰皆到場力挺。藍白昨質疑，黃世杰造勢場地位於農業部農田水利署土地，是否依法申請使用？黃世杰的父親黃金德是農田水利發展基金會董事長，黃金德是否涉嫌施壓基層公務員？黃世杰昨駁斥，活動均依法申請，沒有特權。

黃世杰促張善政辯論

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨接受「少康戰情室」節目專訪，他翻出二○二三年歷史照片，強調自己是第一個反對ＳＲＦ（固體再生燃料）進駐桃園科技園區的政府官員，反而是桃園市長張善政沒有依結論執行，等到二○二四年選後才撤銷，他也力邀對手張善政舉行政見辯論。

黃阿瑪駐港 藍砲轟童子瑋公私不分

國民黨昨質疑基隆市議長童子瑋推動的「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，童子瑋身兼民進黨基隆市長參選人，不能假公濟私、公私不分，讓公共機關權責不清、行政不中立。基隆市議會秘書長黃連茂說，議會是民意機關，只要對基隆有利，不分黨派的議員都會委託議會協助代為申請借用場地，行之有年。童子瑋競辦僅表示，「議會已對外說明」。

冷眼集／行政不中立 已踩政治紅線

九合一選戰烽火遍地，公共資源成為攻防焦點。藍白一日雙響砲，質疑民進黨基隆市長參選人童子瑋在港區推出水上裝置藝術、抨擊民進黨桃園市長參選人黃世杰租用農水署土地造勢；綠營在基隆、桃園涉嫌公私不分，且賴清德總統皆有出席兩場活動，讓爭議向上延燒。

蔣萬安允辯論3場 沈伯洋稱隨時可辯

台北市長電視辯論卡關，藍綠陣營都稱是對方問題。台北市長蔣萬安說，他覺得很可惜，也覺得很奇怪，民進黨對手沈伯洋希望快辯論，前天協商卻派出沒辦法做決定的代表，他覺得沈只是把「要辯論」當成一個議題，並不是真的要辯論。沈伯洋說，蔣萬安同意三場辯論，細節恭候蔣團隊提出協商會議時間，辯論隨時都可以，他從頭到尾都是配合的一方。

賴瑞隆開箱競總大秀「權志隆」 柯志恩召集女力「溫馨情」

高雄市長選情加溫，民進黨參選人賴瑞隆競選總部昨開箱，出任競總主委的市長陳其邁讃賴瑞隆能無縫接軌。國民黨參選人柯志恩昨成立婦女後援會，與黨主席鄭麗文再合體，現場女力集結，她承諾當選，將以「顧家」的心情治理高雄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。