蔣萬安允辯論3場 沈伯洋稱隨時可辯

台北市長電視辯論卡關，藍綠陣營都稱是對方問題。台北市長蔣萬安說，他覺得很可惜，也覺得很奇怪，民進黨對手沈伯洋希望快辯論，前天協商卻派出沒辦法做決定的代表，他覺得沈只是把「要辯論」當成一個議題，並不是真的要辯論。沈伯洋說，蔣萬安同意三場辯論，細節恭候蔣團隊提出協商會議時間，辯論隨時都可以，他從頭到尾都是配合的一方。

蔣萬安說，辯論協調會上，ＴＶＢＳ、三立提出最早十月卅一日可舉辦，他第一時間爽快答應，有行程也會想辦法移開；但當晚沈伯洋安排車隊掃街，「是希望我們配合他的行程嗎？但這天並不是我們提出來的」。

蔣萬安也說，他充分授權立委羅智強去協調，若沒有第一場，怎會有第二場？辦完第一場後，就可看後續時間再來討論安排，他都持開放態度。媒體追問是否會有第二、三場？蔣肯定說「對」。

羅智強指出，蔣陣營協調當場就同意十月卅一日辦辯論會，沈陣營卻說要回去研究；蔣萬安完全授權他代表協商，沈伯洋派出的四位代表卻沒有得到授權。沈伯洋只要點頭十月卅一日，一整天有很多時段，蔣萬安百分之百配合。

沈伯洋表示，蔣萬安同意三場辯論，恭候蔣團隊即刻來談，辯論隨時都可以，八月起他已簽了很多家電視台邀約辯論，蔣陣營放消息令人遺憾。

沈競辦表示，蔣萬安鬆口同意三場辯論，沈伯洋可於十月廿四日、卅一日和十一月七日進行辯論會，雙方可立即協商確認相關事宜。