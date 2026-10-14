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冷眼集／行政不中立 已踩政治紅線

聯合報／ 本報記者張裕珍王慧瑛

九合一選戰烽火遍地，公共資源成為攻防焦點。藍白一日雙響砲，質疑民進黨基隆市長參選人童子瑋在港區推出水上裝置藝術、抨擊民進黨桃園市長參選人黃世杰租用農水署土地造勢；綠營在基隆、桃園涉嫌公私不分，且賴清德總統皆有出席兩場活動，讓爭議向上延燒。

2026九合一選舉

黃世杰承租農田水利署公有土地舉辦造勢活動，兩個月前，他也因出席農水署餐會現場高喊凍蒜、發雞蛋禮盒，引發行政不中立爭議。黃雖解釋一切合法，但他曾任法務部政次、其父黃金德手握農田水利系統資源，瓜田李下，更應避嫌。

無獨有偶，童子瑋推出「黃阿瑪」水上裝置藝術，邀賴總統助陣，卻因議會代申請場地、競辦人員身分及活動性質，遭藍營質疑公私不分，連基隆市長謝國樑都羨慕童子瑋與基隆港務分公司的「好關係」。基隆市議會雖強調沒有支出公帑、沒有濫用公家資源，但公共資源涉及助攻特定參選人，尤其賴總統和童子瑋是表叔姪關係，選舉期間理應降低裙帶爭議。

競選期間超過卅元的贈品，就可能成為法務部偵查對象，何況動用龐大的公家資源。黃世杰曾任立委、法務部次長等要職，更應深諳法理分際，其父長年擔任水利系統職務，具相當影響力；童子瑋出身政治家族，坐擁中央、地方資源，當競選活動與家族掌握的公共資源有所連結，難免被用放大鏡檢視。

桃園、基隆兩案凸顯公私分際不能只以「有沒有花公帑」當唯一標準，公有地出租涉及收益與公平性，港區水域開放涉及場域管理一致性，兩者應有明確規則。

公共資源不是特定政黨的後花園，如果假公濟私、把公家當成自己家，參選期間遊走灰色地帶，其實已踩到政治紅線，難以消除選民疑慮。

2026九合一選舉 基隆市選舉 桃園市選舉

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