民進黨桃園市長參選人黃世杰昨接受「少康戰情室」節目專訪，他翻出二○二三年歷史照片，強調自己是第一個反對ＳＲＦ（固體再生燃料）進駐桃園科技園區的政府官員，反而是桃園市長張善政沒有依結論執行，等到二○二四年選後才撤銷，他也力邀對手張善政舉行政見辯論。

賴清德總統日前赴桃園輔選，大讚張善政是優秀人才，引發熱議。黃世杰說，賴總統想強調張在行政院長與當市長的表現差很多，「現在適合桃園的不是張善政，而是黃世杰」。至於賴總統稱黃世杰比民進黨台北市長參選人沈伯洋「還醜」，黃表示，那是援引沈的廣告，「帥不是重點，重點是讓城市變得更好」。

黃世杰說，沈伯洋的「洋流」是全國性現象，讓選舉回歸政見基本面。至於陷入官司的前市長鄭文燦不掛名、站台，黃世杰說，鄭在為官司力爭清白，他有向鄭請教市政經驗。