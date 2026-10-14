假公濟私 國有地辦造勢 黃世杰挨批靠爸

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰皆到場力挺。藍白昨質疑，黃世杰造勢場地位於農業部農田水利署土地，是否依法申請使用？黃世杰的父親黃金德是農田水利發展基金會董事長，黃金德是否涉嫌施壓基層公務員？黃世杰昨駁斥，活動均依法申請，沒有特權。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，黃世杰造勢活動場地屬於農業部農田水利署土地，是全體國人的資產，絕非執政黨參選人想借就借、愛用就用的私人後花園。黃金德過去就曾被質疑利用公家資源辦餐會、送雞蛋，涉嫌替兒子黃世杰賄選，如今中央主管的水利用地再度出借給黃世杰造勢，農業部究竟依據哪項法規出借土地舉辦競選活動？

國民黨立委王鴻薇說，黃世杰選舉就是「靠爸特權」，利用農水署資源，把國家當成自己家的競選手法，絕對要查辦，否則民進黨其他參選人也有樣學樣、假公濟私。

民眾黨主席黃國昌說，那塊地百分百是國有地，民進黨執政黨國不分、公器私用，當天造勢賴總統和卓揆還一人一邊稱黃世杰是不可多得的人才，賴、卓應出來說清楚講明白。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」規定，出租原則應採公開標租，年租金未達十五萬元不適用，該地年租金高達一二○○萬元以上，此案恐涉及公務資源與利益輸送「未經公開標租私相授受」、貪汙治罪條例圖利罪。

洪毓祥說，農田水利事業作業基金非事業用不動產土地出租，應以公開標租案方式辦理，何況該地位於商業區精華地段，每坪市價超過九十萬元，法務部是否查一查？

不過，黃世杰指出，競選活動的土地使用依法申請，事前完成相關程序，過去也有民間辦活動的前例，未違反行政中立。他十八日將在桃園朝陽公園舉辦大型造勢活動，難道桃園市長張善政也給他特權？國民黨、民眾黨未查證惡意造謠，負面手法會被市民唾棄。

黃世杰昨接受「少康戰情室」訪問表示，很多指控是不實的，他先前參加農水署活動「什麼都沒有帶」，禮品都是主辦方準備，民眾熱情喊凍蒜，他也不好去制止；至於造勢晚會租場地都依法申請，也有付租金，一般民眾也可以租用，他沒有特權。

農水署石門管理處表示，此案依「農業部農田水利署石門管理處非事業用房地出租原則」辦理，租賃期間為十月三、四日，兩天租金八萬一七○○元；租金若達十五萬元，會上網公告，若其他人有租用需求將辦理招標作業，並未違反行政中立。