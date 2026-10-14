競總成立撞期 屏東縣周、蘇周六拚場

屏東縣長選舉藍綠參選人競選總部均選十七日成立，升高對決氣氛。爭取連任的縣長周春米將邀賴清德總統、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲站台，展現團結氣勢，對手蘇清泉則邀立法院長韓國瑜、台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩進行「南高屏連線」拚場。

周春米昨與黨籍屏東市長參選人梁育慈連袂宣布周六上午九時卅分在縣立體育館辦聯合競總成立大會，由總統府秘書長潘孟安擔任競選總部主委，賴總統、立院黨團總召蔡其昌及陳其邁、黃偉哲兩位市長出席站台。

周也發表「做事拚未來！屏東亮起來！」競選主軸，以「米」字為精神，陽光為能量，晶片為核心，由躋身大南方矽谷半導體Ｓ廊帶重要一環的屏東縣向外延伸，象徵晶片訊號向四方傳遞，衝破框架，朝「農漁大縣、科技新城」邁進。

國民黨縣長參選人蘇清泉競選總部周六傍晚五時廿分將在屏東市光明街舉辦成立大會，立法院長韓國瑜偕謝龍介、柯志恩及力拚連任屏東市長的周佳琪到場力挺。蘇清泉強調，這次選戰會將政黨對決放一邊，聚焦民生議題，以產業發展為重，包括民眾收入、產業投資、水電供應及核能恢復等都是為民眾著想的首要目標。