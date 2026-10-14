聽新聞
0:00 / 0:00

競總成立撞期 屏東縣周、蘇周六拚場

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
爭取連任的屏東縣長周春米（左）昨與市長參選人梁育慈（右）舉行記者會，預告17日在屏東縣立體育館舉辦競選總部成立大會。記者劉星君／攝影
爭取連任的屏東縣長周春米（左）昨與市長參選人梁育慈（右）舉行記者會，預告17日在屏東縣立體育館舉辦競選總部成立大會。記者劉星君／攝影

屏東縣長選舉藍綠參選人競選總部均選十七日成立，升高對決氣氛。爭取連任的縣長周春米將邀賴清德總統、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲站台，展現團結氣勢，對手蘇清泉則邀立法院長韓國瑜、台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩進行「南高屏連線」拚場。

2026九合一選舉

周春米昨與黨籍屏東市長參選人梁育慈連袂宣布周六上午九時卅分在縣立體育館辦聯合競總成立大會，由總統府秘書長潘孟安擔任競選總部主委，賴總統、立院黨團總召蔡其昌及陳其邁、黃偉哲兩位市長出席站台。

周也發表「做事拚未來！屏東亮起來！」競選主軸，以「米」字為精神，陽光為能量，晶片為核心，由躋身大南方矽谷半導體Ｓ廊帶重要一環的屏東縣向外延伸，象徵晶片訊號向四方傳遞，衝破框架，朝「農漁大縣、科技新城」邁進。

國民黨縣長參選人蘇清泉競選總部周六傍晚五時廿分將在屏東市光明街舉辦成立大會，立法院長韓國瑜偕謝龍介、柯志恩及力拚連任屏東市長的周佳琪到場力挺。蘇清泉強調，這次選戰會將政黨對決放一邊，聚焦民生議題，以產業發展為重，包括民眾收入、產業投資、水電供應及核能恢復等都是為民眾著想的首要目標。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（後排右三）宣布17日成立競總。圖為蘇與同黨縣議員、代表參選人日前在屏東夜市掃街。聯合報系資料照
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（後排右三）宣布17日成立競總。圖為蘇與同黨縣議員、代表參選人日前在屏東夜市掃街。聯合報系資料照

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東選戰升溫！周春米、蘇清泉同天舉辦競總成立大會 這些大咖南下助力

主帥親征 鄭麗文接魏平政競總主委

賴瑞隆「開箱」潮流競總 7.3公尺巨幅「權志隆」塗鴉亮相

鄭麗文現身助選 盼柯志恩、藍營高雄議員參選人全壘打

相關新聞

假公濟私 國有地辦造勢 黃世杰挨批靠爸

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰皆到場力挺。藍白昨質疑，黃世杰造勢場地位於農業部農田水利署土地，是否依法申請使用？黃世杰的父親黃金德是農田水利發展基金會董事長，黃金德是否涉嫌施壓基層公務員？黃世杰昨駁斥，活動均依法申請，沒有特權。

黃世杰促張善政辯論

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨接受「少康戰情室」節目專訪，他翻出二○二三年歷史照片，強調自己是第一個反對ＳＲＦ（固體再生燃料）進駐桃園科技園區的政府官員，反而是桃園市長張善政沒有依結論執行，等到二○二四年選後才撤銷，他也力邀對手張善政舉行政見辯論。

黃阿瑪駐港 藍砲轟童子瑋公私不分

國民黨昨質疑基隆市議長童子瑋推動的「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，童子瑋身兼民進黨基隆市長參選人，不能假公濟私、公私不分，讓公共機關權責不清、行政不中立。基隆市議會秘書長黃連茂說，議會是民意機關，只要對基隆有利，不分黨派的議員都會委託議會協助代為申請借用場地，行之有年。童子瑋競辦僅表示，「議會已對外說明」。

冷眼集／行政不中立 已踩政治紅線

九合一選戰烽火遍地，公共資源成為攻防焦點。藍白一日雙響砲，質疑民進黨基隆市長參選人童子瑋在港區推出水上裝置藝術、抨擊民進黨桃園市長參選人黃世杰租用農水署土地造勢；綠營在基隆、桃園涉嫌公私不分，且賴清德總統皆有出席兩場活動，讓爭議向上延燒。

蔣萬安允辯論3場 沈伯洋稱隨時可辯

台北市長電視辯論卡關，藍綠陣營都稱是對方問題。台北市長蔣萬安說，他覺得很可惜，也覺得很奇怪，民進黨對手沈伯洋希望快辯論，前天協商卻派出沒辦法做決定的代表，他覺得沈只是把「要辯論」當成一個議題，並不是真的要辯論。沈伯洋說，蔣萬安同意三場辯論，細節恭候蔣團隊提出協商會議時間，辯論隨時都可以，他從頭到尾都是配合的一方。

競總成立撞期 屏東縣周、蘇周六拚場

屏東縣長選舉藍綠參選人競選總部均選十七日成立，升高對決氣氛。爭取連任的縣長周春米將邀賴清德總統、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲站台，展現團結氣勢，對手蘇清泉則邀立法院長韓國瑜、台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩進行「南高屏連線」拚場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。