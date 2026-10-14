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劉建國串聯醫界再提雲林健康園區 張嘉郡、韓國瑜贈匾公益團體

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）爭取醫界支持，昨串聯全台逾20個醫事團體成立後援會。圖／劉建國服務處提供
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）爭取醫界支持，昨串聯全台逾20個醫事團體成立後援會。圖／劉建國服務處提供

雲林縣長選舉藍綠拉抬支持度，民進黨參選人劉建國昨串聯全台逾廿個醫事團體成立後援會，他再提若當選將打造雲林健康產業園區；立法院長韓國瑜與國民黨參選人張嘉郡等人，昨贈匾「莫忘世上苦人多」給累計公益捐款逾三億元的社團法人雲林縣夜市慈愛會。

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雲林夜市慈愛會由夜市攤販組成，每月隨意贊助協助弱勢亡者安葬，現有七千名會員，截至九月底已協助辦理六五四三件安葬事宜、發放六四一名學生獎學金，去年九月起也與學校合作補助聘請特教照顧員。

韓國瑜說，一個好的政府絕對不能眼睛只看到賺錢的大企業，有辦法的縣長、厲害優秀的立法委員，眼睛一定要看到弱勢，相信立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄會打造一個更美好的雲林，將來有高科技廠商進駐後一定會變更好。

張嘉郡表示，雲林夜市慈愛會多年來倡議弱勢殯葬費免除，遊說雲林的立委推動各縣市政府低收入戶、中低收入戶火化費、塔位費免收的殯葬條例修法（簡稱「艱苦人條款），未來她也會持續讓政府制度與民間力量相輔相成，讓愛與善心能在社會的每一個角落持續傳遞。

劉建國昨成立醫事團體後援會，包括中華民國聽力師公會全國聯合會理事長葉文英、中華民國職能治療師公會全國聯合會副理事長黃上育、中華民國驗光師全國聯合會理事長謝孝杭、雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟等人出席，現場高喊「凍蒜」力挺。

劉建國表示，希望未來整合醫療、長照與社區照護，進一步向中央爭取資源，並引進高科技醫療產業，推動健康產業園區，讓民眾獲得更完整的照顧，也創造就業機會，吸引人才留在雲林。

社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，幫助弱勢安葬事宜，累計公益捐款逾3億元，立法院長韓國瑜、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、立委丁學忠、許宇甄昨共同贈匾「莫忘世上苦人多」。記者陳雅玲／攝影
社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，幫助弱勢安葬事宜，累計公益捐款逾3億元，立法院長韓國瑜、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、立委丁學忠、許宇甄昨共同贈匾「莫忘世上苦人多」。記者陳雅玲／攝影

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