聽新聞
0:00 / 0:00

賴瑞隆開箱競總大秀「權志隆」 柯志恩召集女力「溫馨情」

聯合報／ 記者巫鴻瑋鄭媁／連線報導
國民黨主席鄭麗文（前右）昨參加黨籍高市長參選人柯志恩（前中）的婦女後援會成立大會，柯志恩女兒（前左）驚喜現身。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文（前右）昨參加黨籍高市長參選人柯志恩（前中）的婦女後援會成立大會，柯志恩女兒（前左）驚喜現身。記者劉學聖／攝影

民進黨高市長參選人賴瑞隆（前右二）昨開箱競選總部，競總主委、市長陳其邁（前中）力挺。記者劉學聖／攝影
民進黨高市長參選人賴瑞隆（前右二）昨開箱競選總部，競總主委、市長陳其邁（前中）力挺。記者劉學聖／攝影

2026九合一選舉

高雄市長選情加溫，民進黨參選人賴瑞隆競選總部昨開箱，出任競總主委的市長陳其邁讃賴瑞隆能無縫接軌。國民黨參選人柯志恩昨成立婦女後援會，與黨主席鄭麗文再合體，現場女力集結，她承諾當選，將以「顧家」的心情治理高雄。

賴瑞隆競選總部昨天率先開箱，陳其邁及民進黨立委、議員全到齊，展現大團結氣勢。總部外巨幅「權志隆」塗鴉牆結合時下流行「娃包」與錯位攝影，其中賴瑞隆與陳其邁「裝進娃包」的趣味合照最吸睛。賴瑞隆指這次設計導入繽紛色彩與輕鬆元素，盼將選戰打造為城市嘉年華。他並為牆上達摩點睛，許下「高雄更好」心願。強調全力以赴，爭取勝選。

柯志恩昨成立婦女後援會，最高潮是女兒驚喜現身，母女溫馨擁抱，她眼眶泛紅地說，希望女兒永遠記得媽媽傳遞給她的勇氣與奉獻，及媽媽為社會付出的努力，一席話讓在場支持者都紅了眼。

「女人如果喊累，全台灣一半的家庭就倒下去了」，柯志恩說，她深知婦女與家庭照顧者的辛苦，因此提出每年四十八小時喘息券及多項長照政策，要以「顧家」心情治理高雄。針對綠營一再指控她砍高雄預算，她重申，「媽媽只會精打細算，絕不可能砍家裡預算」。

鄭麗文痛批綠營選情告急，新潮流宛如出動「水肥車」潑糞抹黑，形成「黑柯產業鏈」。

另外，賴瑞隆幼教產業後援會找涉不當管教的幼兒園負責人當總會長一事持續延燒，柯志恩昨表示，賴瑞隆因應競總成立推出「追風證」，但高雄兒虐已面臨龍捲風般的破壞，若一天到晚談追風證，最後兒童的問題可能就「放風吹」。

國民黨文傳會主委陳以信昨批評，賴瑞隆嘴巴喊兒虐零容忍，幼教後援會會長卻是兒虐爭議幼兒園負責人，是惡劣示範，賴不能靠總會長請辭切割責任，應向受害家長公開道歉。

賴瑞隆表示，後援會長已請辭，市府行政裁罰也進行中，他予以尊重，「兒少權益我們也相當關注，絕不接受虐兒情事發生」，「虐兒零容忍，是我們的目標」。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴瑞隆「開箱」潮流競總 7.3公尺巨幅「權志隆」塗鴉亮相

感動！女兒驚喜現身與柯志恩相擁 婦女後援會成立大會哭成一片

鄭麗文現身助選 盼柯志恩、藍營高雄議員參選人全壘打

兒虐爭議幼兒園負責人當賴瑞隆後援會長 陳以信：零容忍喊假的？

相關新聞

假公濟私 國有地辦造勢 黃世杰挨批靠爸

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，賴清德總統、行政院長卓榮泰皆到場力挺。藍白昨質疑，黃世杰造勢場地位於農業部農田水利署土地，是否依法申請使用？黃世杰的父親黃金德是農田水利發展基金會董事長，黃金德是否涉嫌施壓基層公務員？黃世杰昨駁斥，活動均依法申請，沒有特權。

黃世杰促張善政辯論

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨接受「少康戰情室」節目專訪，他翻出二○二三年歷史照片，強調自己是第一個反對ＳＲＦ（固體再生燃料）進駐桃園科技園區的政府官員，反而是桃園市長張善政沒有依結論執行，等到二○二四年選後才撤銷，他也力邀對手張善政舉行政見辯論。

黃阿瑪駐港 藍砲轟童子瑋公私不分

國民黨昨質疑基隆市議長童子瑋推動的「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，童子瑋身兼民進黨基隆市長參選人，不能假公濟私、公私不分，讓公共機關權責不清、行政不中立。基隆市議會秘書長黃連茂說，議會是民意機關，只要對基隆有利，不分黨派的議員都會委託議會協助代為申請借用場地，行之有年。童子瑋競辦僅表示，「議會已對外說明」。

冷眼集／行政不中立 已踩政治紅線

九合一選戰烽火遍地，公共資源成為攻防焦點。藍白一日雙響砲，質疑民進黨基隆市長參選人童子瑋在港區推出水上裝置藝術、抨擊民進黨桃園市長參選人黃世杰租用農水署土地造勢；綠營在基隆、桃園涉嫌公私不分，且賴清德總統皆有出席兩場活動，讓爭議向上延燒。

蔣萬安允辯論3場 沈伯洋稱隨時可辯

台北市長電視辯論卡關，藍綠陣營都稱是對方問題。台北市長蔣萬安說，他覺得很可惜，也覺得很奇怪，民進黨對手沈伯洋希望快辯論，前天協商卻派出沒辦法做決定的代表，他覺得沈只是把「要辯論」當成一個議題，並不是真的要辯論。沈伯洋說，蔣萬安同意三場辯論，細節恭候蔣團隊提出協商會議時間，辯論隨時都可以，他從頭到尾都是配合的一方。

競總成立撞期 屏東縣周、蘇周六拚場

屏東縣長選舉藍綠參選人競選總部均選十七日成立，升高對決氣氛。爭取連任的縣長周春米將邀賴清德總統、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲站台，展現團結氣勢，對手蘇清泉則邀立法院長韓國瑜、台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩進行「南高屏連線」拚場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。