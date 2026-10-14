賴瑞隆開箱競總大秀「權志隆」 柯志恩召集女力「溫馨情」

民進黨高市長參選人賴瑞隆（前右二）昨開箱競選總部，競總主委、市長陳其邁（前中）力挺。記者劉學聖／攝影

高雄市長選情加溫，民進黨參選人賴瑞隆競選總部昨開箱，出任競總主委的市長陳其邁讃賴瑞隆能無縫接軌。國民黨參選人柯志恩昨成立婦女後援會，與黨主席鄭麗文再合體，現場女力集結，她承諾當選，將以「顧家」的心情治理高雄。

賴瑞隆競選總部昨天率先開箱，陳其邁及民進黨立委、議員全到齊，展現大團結氣勢。總部外巨幅「權志隆」塗鴉牆結合時下流行「娃包」與錯位攝影，其中賴瑞隆與陳其邁「裝進娃包」的趣味合照最吸睛。賴瑞隆指這次設計導入繽紛色彩與輕鬆元素，盼將選戰打造為城市嘉年華。他並為牆上達摩點睛，許下「高雄更好」心願。強調全力以赴，爭取勝選。

柯志恩昨成立婦女後援會，最高潮是女兒驚喜現身，母女溫馨擁抱，她眼眶泛紅地說，希望女兒永遠記得媽媽傳遞給她的勇氣與奉獻，及媽媽為社會付出的努力，一席話讓在場支持者都紅了眼。

「女人如果喊累，全台灣一半的家庭就倒下去了」，柯志恩說，她深知婦女與家庭照顧者的辛苦，因此提出每年四十八小時喘息券及多項長照政策，要以「顧家」心情治理高雄。針對綠營一再指控她砍高雄預算，她重申，「媽媽只會精打細算，絕不可能砍家裡預算」。

鄭麗文痛批綠營選情告急，新潮流宛如出動「水肥車」潑糞抹黑，形成「黑柯產業鏈」。

另外，賴瑞隆幼教產業後援會找涉不當管教的幼兒園負責人當總會長一事持續延燒，柯志恩昨表示，賴瑞隆因應競總成立推出「追風證」，但高雄兒虐已面臨龍捲風般的破壞，若一天到晚談追風證，最後兒童的問題可能就「放風吹」。

國民黨文傳會主委陳以信昨批評，賴瑞隆嘴巴喊兒虐零容忍，幼教後援會會長卻是兒虐爭議幼兒園負責人，是惡劣示範，賴不能靠總會長請辭切割責任，應向受害家長公開道歉。

賴瑞隆表示，後援會長已請辭，市府行政裁罰也進行中，他予以尊重，「兒少權益我們也相當關注，絕不接受虐兒情事發生」，「虐兒零容忍，是我們的目標」。