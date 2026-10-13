黃世杰上「少康戰情室」 自稱是第一個官員反SRF入桃科

民進黨桃園市長參選人今接受政論節目「少康戰情室」專訪，大談治理桃園願景，翻出2023年歷史照片，強調自己是第一個反對SRF進入桃園科技園區的政府官員，正面回擊選舉政治攻防，邀張善政辯論。

賴清德總統近期多次下鄉到桃園輔選，致詞時肯定國民黨桃園市長張善政引發政壇熱議，但黃世杰認為賴總統是強調張任行政院長跟市長的表現差很多，表達「現在適合當桃園市長的不是張善政，而是黃世杰」，而總統稱他比沈伯洋醜，是援引沈的競選廣告，強調「帥不是重點，重點是如何能讓城市變得更好」。

提到「洋流」，黃世杰認為現象把選舉導回討論日常生活問題，而近期陸續與黨內大咖合體拜票，也不諱言前市長鄭文燦雖然在為自己的清白努力，還是有接受他請益。

針對藍白陣營指控送雞蛋賄選與造勢晚會場地租用爭議，黃世杰強調「很多指控都是不實的」，他參加農水署活動「什麼都沒有帶」，禮品都是主辦方準備的，民眾熱情喊凍蒜，他也不好去制止，而造勢晚會租場地都是依法申請，有付租金，一般民眾也能租，他沒有特權。

黃世杰也強調自己是第一個反對SRF進入桃科的政府官員，指2023年10月26日立委任內就主動召開SRF說明會，並根據說明會結論要求經濟部撤回設廠許可，「我用行動完成這件事，反而是張善政市長沒有依照這個結論立刻執行，等到選舉過後才做撤銷動作」。

當趙少康提到入園許可是鄭文燦核准，黃世杰不否認，但強調大家後來有發現不對，指行政機關做行政程序也不用通知民意代表，而他在接到里長陳情後，在立院書面質詢經濟部「你們用的條款有問題，不應該用條款規避環評」。

針對桃園未來建設發展，黃世杰也提到桃園往返雙北通勤人口眾多，解決交通壅塞問題除了國道支線、快速道路等硬體建設，也要設法提升大眾運輸工具使用率，拋出市營公車概念；趙少康則舉台北市有公車現在全改民營為例，直言「公家機關經營的事情都沒有一個會成功的」。

另外，黃市杰提出0到12歲幼童健保費市府埋單，一年大概需要40億元，同時也主張敬老愛心卡每月提高到1200點，指桃園建設如果能引進更多企業創造稅收，社會福利就能做得更好。

黃世杰也針對張善政推動的可負擔住宅發表看法，指自己支持可負擔宅的概念，但桃市府目前提出的自治條例有很多漏洞，沒辦法保障買受人長期權益，認為內容還需要再討論。此外，他也期盼能與市長張善政辯論，不論在選委會接受公民團體提問，或者雙方協商聚焦一個主題，「希望還是有辯論機會」。