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沈伯洋談青年、婚育宅 蔣萬安競辦：市府早已推出入住他還在舉例

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚。記者林伯東／攝影 林伯東
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚。記者林伯東／攝影 林伯東

民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受「上台說新聞」專訪，提到「都更有一部分只租不賣的，可能是針對年輕人的，針對結婚，所以有青年宅，有婚育宅」。台北市長蔣萬安競辦發言人楊沛緰說，蔣市府早在2024年首創「幸福住宅」，「沈委員還在舉例，蔣市府已經做出實例」。

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楊沛緰指出，如果沈伯洋指的是提供符合資格民眾承租的住宅，現行就有社會住宅制度。即使中央直接興建社宅的規劃縮減，北市府仍持續推動興建；如果沈伯洋說的是協助小家庭安心成家，蔣市府早在2024年就全國首創「幸福住宅」專案，當年首波釋出156戶，保留住宅供結婚兩年內的新婚夫妻，以及育有0至6歲嬰幼兒的家庭申請，減輕婚育家庭的居住負擔。

楊說，「幸福住宅」推出後，已受理逾7千人申請，目前已有224戶婚育家庭獲配租，未來三年將再新增888戶。

楊沛緰進一步指出，已完工的文山木柵段公辦都更案，市府將分回282戶作為幸福住宅，優先照顧育兒家庭及新婚夫妻。該案也是蔣市長上任後首個執行代拆的都更案。至於沈伯洋所稱的「可負擔」，若是指「可負擔住宅」，請沈委員呼籲內政部加速處理相關法制問題，別讓地方方案持續卡在研議階段。

楊沛緰質疑，沈委員難道又犯了「搞不懂現行政策就批評」的老毛病，重蹈2014年的覆轍？請沈伯洋別再把北市已推動的政策當成自己的新政見，更不能用一連串「可能」，代替應有的政策評估與執行準備。

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