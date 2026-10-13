再批蘇巧慧未正面回答 韋淳祐：若有不妥言論應向張淑娟道歉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧被質疑，於張淑娟遭影射事件發言。蘇巧慧今再回應，自己一向要求不評論別人的私事，也說受傷的人應得到關心與支持。國民黨新媒體部前主任韋淳祐表示，表達關心之後，還需要檢視自己的言論；如果有不妥，就應向張淑娟道歉。

蘇巧慧今天接受專訪時表示，若看過當時節目的完整內容，就會知道她未評論他人的私事，當時自己也正處於遭受攻擊的情況，節目又是現場錄製，她只能講清楚自己的事情，當時所說「直球對決」是在說自己的態度。

韋淳祐指出，蘇巧慧仍需要回答，回頭看，自己當年在節目上的發言，究竟妥不妥當？是否傷害了無辜的人？2022年，她在相關節目中說，面對事情最好的方式是「直球對決」，跟社會說清楚。如今她解釋，當時是在談自己的處境，並非評論張淑娟。

韋淳祐說，既然如此，就請把當時的問答與上下文說清楚，也正面回答，那段發言放在當時的討論中，是否可能讓觀眾誤以為，她也認同節目對當事人的質疑？

韋淳祐也說，蘇巧慧說節目沒有事先對稿。但有沒有對稿，與自己的發言是否妥當，是兩回事。表達關心之後，還需要檢視自己的言論；如果有不妥，就應向張淑娟道歉。既然主張直球對決，面對自己的發言，也請用同樣的標準。「蘇巧慧，請對自己的發言負起責任，該道歉就道歉。」