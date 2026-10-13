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發便當算賄選？黃健豪質疑標準不一 鄭銘謙：不能只看價格

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）前往立法院備詢，法務部長鄭銘謙（右）、中選會主委游盈隆（左）列席說明，針對民眾質疑查賄標準不一，行政院長卓榮泰（中）表示依檢察官認定，法務部長鄭銘謙（右）則強調查賄標準明確。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）前往立法院備詢，法務部長鄭銘謙（右）、中選會主委游盈隆（左）列席說明，針對民眾質疑查賄標準不一，行政院長卓榮泰（中）表示依檢察官認定，法務部長鄭銘謙（右）則強調查賄標準明確。記者曾學仁／攝影

國民黨立委黃健豪今在立法院質詢，質疑賄選標準不一，在造勢場合發放約80元至120元便當涉及賄選嗎？要法務部說清楚，到底賄選的紅線在哪，辦案標準應該更明確。法務部長鄭銘謙頻指，不能單憑餐點價格認定違法，仍須確認是否存在對價關係，及足以影響選民投票意願，必須依個案事實判斷。中選會主委游盈隆也說，單純爭論便當價格多少，並不足以判斷是否構成賄選。

2026九合一選舉

黃健豪今質詢，法務部長先前說30元不是唯一的標準，只是一個參考值，讓許多人困惑。前陣子有里長候選人請吃豆花，就被偵辦，如果現在有候選人舉辦造勢活動，準備交通車載運，適逢用餐提供吃便當，是否違法？他表示這樣常態性的活動，法務部卻遲遲未能有明確的答案，讓許多候選人膽顫心驚。

鄭銘謙答詢，要看有沒有影響投票意願，及中間是否有對價關係，法院認定賄選的標準到目前都沒有改變，最高檢查署希望能夠更明確，所以提出妨害選舉刑事案件的例舉，並標出28項，因此他們會去調查，是否足以影響、動搖投票意願，同時也有舉例不會構成賄選的案例。

行政院長卓榮泰說，標準只有一套，檢察官獨立辦案，會斟酌在過程中，是否施予投票權人很大要求去履行行為，或產生壓力，要求去配合，如果被證明出來，檢察官獨立辦案就有心證採取過程。如果只是運送過程中，簡單飲水，沒有在途中有任何規範，檢察官可能有另外心證，由檢察官做個案判斷。

黃健豪又問，那得知候選人辦造勢，路上選民跟支持者吃便當，是由候選人或是支持者提供，就可以檢舉？鄭銘謙強調，這要做個案認定，要回到對價跟是否足以影響投票意願，最高法院的見解就是這樣，標準明確到目前沒改過。

黃健豪說，這標準不明確，部長說不逾越常情，但又說參加造勢活動不行。並重述一次情況，鄭銘謙表示，要由個案認定。游盈隆答詢也說，指出賄選認定應回歸公職人員選舉罷免法第99條，不能只憑物品價值高低決定是否違法，還必須綜合檢視利益交付及投票對價等要件，單純爭論便當價格多少，並不足以判斷是否構成賄選。

黃健豪認為，法務部反覆以個案認定回應，未能消除實務上的疑慮，並質疑標準不夠清楚。鄭銘謙否認執法存在雙重標準，強調檢方會依選罷法及最高法院相關判決辦理，還說選罷法是立法院通過的法律。

2026九合一選舉 黃健豪 鄭銘謙 賄選 游盈隆 中選會 法務部

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