椅子砸人過往遭翻出！沈伯洋認血氣方剛 酸藍營要挖到「兒時哭太大聲」

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在直播「加開零食會」自爆國中時期血氣方剛，曾拿椅子砸人、被老師寫聯絡簿，遭藍營攻擊要求退選。沈今天也坦言，國中確實血氣方剛跟同學打來打去，但這同學至今還有聯絡是很要好朋友，反酸國民黨很愛挖過去，從文章挖到求學，「哪天會不會連嬰兒時期哭聲太大、吵到路人沒有道歉都挖」，呼籲重點應是現在對市政有什麼願景、能力。

沈伯洋坦言，國中的時候大概14、15歲，血氣方剛，也常常跟同學打來打去，那個同學到今年都還有聯絡，是非常要好的朋友，「而且我是打輸的那一個」，沈批評，現在從挖他十幾年前的文章，挖到我14歲跟同學打架，諷刺接下來可能就要挖到嬰兒時期哭聲太大、吵到路人沒有道歉。

沈伯洋說，如果喜歡挖這些就盡量挖，每個人都有過去，他不會否認自己國中時血氣方剛，曾跟同學打來打去，但重點是現在是什麼樣的人、從裡面學到什麼經驗、人格如何養成，以及現在對市政有什麼願景、能力，這些才是重點，「他們真的很愛挖，有時候還會挖到一些我自己都已經忘記的事情。他們盡量，還有40幾天，歡迎繼續挖，零歲的我都沒有問題。」