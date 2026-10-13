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竹北公托平均54搶1名額 鄭朝方提「活化公共空間」打破托育困局

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「托育資源分區盤點、公共空間優先活化、托育量能逐年擴充」三大方向，將優先補足等人口快速成長地區的托育缺口。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「托育資源分區盤點、公共空間優先活化、托育量能逐年擴充」三大方向，將優先補足等人口快速成長地區的托育缺口。記者杜建重／攝影

聯合報盤點全台公托資源，竹北平均54名幼兒搶1名額，公托覆蓋率卻僅1.9%。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方直指解決不能只靠興建大型托育中心，更應活化公共空間，盤點公共建築、社宅及校園閒置空間，增設公共托嬰中心、社區托育家園及非營利幼兒園，依不同年齡層需求擴充托育量能。

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鄭朝方回應指出，解決公托不足，不能只靠興建大型托育中心，更應活化公共空間、擴充公共教保服務的經驗，依據新竹縣各鄉鎮市人口成長及實際托育需求，全面盤點既有公共建築、社會住宅及具備活化條件的校園餘裕空間，優先評估增設公共托嬰中心、社區公共托育家園及非營利幼兒園，並針對未滿2歲幼兒托育及2歲以上公共化教保需求，分別規畫適合的服務設施，讓公共資源發揮最大效益。

鄭朝方進一步提出「托育資源分區盤點、公共空間優先活化、托育量能逐年擴充」三大方向，結合各鄉鎮市新生兒數、人口遷入趨勢、現有托育名額及候補需求，建立托育需求地圖，優先補足等人口快速成長地區的托育缺口，讓公共托育資源的配置更符合年輕家庭的生活需求。

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