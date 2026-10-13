屏東縣議會13名議員下屆不選了 轉戰鄉鎮長、家族接棒掀世代交替

屏東縣第20屆議員任期接近尾聲，屏東縣議員共55席，16個選區，本屆有議員過世、因案解職等不遞補等情況，現有51名縣議員，近日縣議會總質詢，本屆有13名議員不再選縣議員，包括議長周典論等人，有的轉戰鄉鎮長大位，有的交棒給家人。

屏東縣議會今總質詢由縣議員洪宗麒、王薇茗、盧玟欣登場，三人下屆不再參選縣議員。盧玟欣兩屆共8年縣議員，2026挑戰恆春鎮長。洪宗麒擔任一屆4年，將交棒給妻子胡嘉玲參選。王薇茗擔任3屆共12年縣議員，當初接棒母親王林美足，2026決定不再參選。

王薇茗是第七選區琉球鄉縣議員，她今總質詢時關注琉球垃圾問題，到質詢尾聲時，她哽咽說，謝謝縣府團隊，在她任期期間對她的加油指導，千言萬語在這裡說不盡。

今天總質詢結束後，洪宗麒、盧玟欣與王薇茗也跟縣府團隊一起拍「畢業照」。

屏東縣議會16個選區，其中第7選區到第16選區為離島與原鄉，均為各一名議員席次。第20屆縣議員13人不再參選，分別為第1選區梁育慈轉戰屏東市長、曾義雄交棒給市民代表任峻賢、鄭清原因案不參選；第2選區，陳明達 參選里港鄉長、蘇孟婕交棒給胞兄蘇孟淳參戰；第3選區洪明江參選潮州鎮長。

第3選區洪宗麒交棒給妻子胡嘉玲、議長周典論退休交棒給小女兒周芸均、鄭張常敏由女兒鄭喬云參選；第6選區盧玟欣參選恆春鎮長；第7選區王薇茗因生涯規畫不爭取連任；第14選區李紀財也不連任；第15選區林采穎轉換跑道選牡丹鄉長。

2026年底選舉，屏東縣第21屆縣議員參選人87人，選出55人。

屏東縣議會今總質詢，縣議員王薇茗（左二）、盧玟欣（右二）與洪宗麒（右一）下屆不再參選縣議員，會後跟縣長周春米（左三）與今天議會主席縣議員林郁虹（左一）一起拍畢業照。記者劉星君／攝影