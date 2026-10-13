快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

被爆父親遭陸制裁後「公司換殼」生意照做 沈伯洋回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料父親公司遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意，很酸沈「嘴巴抗中，生意靠中」，沈伯洋今天傍晚受訪回應。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料父親公司遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意，很酸沈「嘴巴抗中，生意靠中」，沈伯洋今天傍晚受訪回應。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋被港媒爆料，父親公司遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意，新黨北市議員侯漢廷酸沈「嘴巴抗中，生意靠中」。沈今傍晚回應，稱港媒從前年開始報導他家族相關企業，還有前陣子跟監也跟香港有關，「大家都看得很清楚」，至於特定議員指控如果一直評論他們，只是在幫他們製造聲量而已。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，前陣子才被香港方面委派來台灣跟監，其實港媒大概前年就開始針對他們家族企業做相關報導，後來又出現從港委派來台跟監、現在港媒又再出現，「為什麼一直都是香港媒體來爆料這些事情，我覺得大家眼睛都看得很清楚」。

面對侯漢廷批評「嘴巴抗中，生意靠中」，沈伯洋表示，之前港媒造謠侯也跟著，甚至還去檢舉他涉及違反國安相關規定，但到現在也什麼事情都沒有，這些人大家都看得很清楚，如果一直去評論他們，也只是在幫他們製造聲量而已。

沈伯洋 抗中 侯漢廷 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋父親遭陸制裁後公司換殼 侯漢廷批「嘴巴抗中、生意靠中」

首場電視辯論時程爭議 沈伯洋、蔣萬安各有看法

10小時大反轉...沈伯洋急煞車婉拒客串「豆腐媽媽」游淑慧分析2原因

辯論卡關先隔空交鋒...蔣萬安嗆選戰操作問沈伯洋：是真的想辯論嗎？

相關新聞

被爆父親遭陸制裁後「公司換殼」生意照做 沈伯洋回應了

民進黨台北市長參選人沈伯洋被港媒爆料，父親公司遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意，新黨北市議員侯漢廷酸沈「嘴巴抗中，生意靠中」。沈今傍晚回應，稱港媒從前年開始報導他家族相關企業，還有前陣子跟監也跟香港有關，「大家都看得很清楚」，至於特定議員指控如果一直評論他們，只是在幫他們製造聲量而已。

沈伯洋父親遭陸制裁後公司換殼 侯漢廷批「嘴巴抗中、生意靠中」

民進黨台北市長參選人沈伯洋的爸爸被爆出，遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意。新黨北市議員侯漢廷今指出，「嘴巴抗中，生意靠中」，別人交流要提防，自家經商繼續忙，他點名沈伯洋講清楚標準和沈家遭制裁後的交易事實，政治人物最重要的就是言行一致。

蘇巧慧民調贏13個百分點？李競辦酸：合了巧慧的意、違了真實常理

新北市長選舉激戰，信民協會今公布新北市長最新民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度為43.1個百分點，而國民黨參選人李四川支持度30百分點，蘇巧慧領先李四川13.1個百分點。李四川競選辦公室今表示，該民調樣本與新北真實選舉結構呈現極大落差，根據2024大選政黨票比例，藍綠支持者幾乎打平，但在信民民調的樣本當中，民進黨支持者比例卻是國民黨的1.6倍，「在已預設立場的民調下，此份民調結果，合了巧慧的意，卻違了真實常理」。

北市民調遭質疑 信民協會再公布新北蘇巧慧支持度43.1百分點勝李四川30百分點

信民兩岸研究協會今日公布新北市長最新民調指出，民進黨蘇巧慧支持度為43.1個百分點、國民黨李四川支持度為30百分點，兩人差距逾13個百分點，1.5%支持無黨籍蘇輝湟，不投票或投廢票為9.5%，未明確回答15.8%。信民協會分析，雙方從五五波到差距擴大，主要是因「洋流」外溢效應所致。

信民民調李四川輸13個百分點 王鴻薇：羞辱科學還是選民智商？

信民協會今天二度公布新北市長選戰最新民調，民進黨蘇巧慧支持度為43.1％、國民黨李四川支持度為30％，兩人差距13個百分點。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨用來模糊選民的系統性的認知作戰，這到底是羞辱科學還是羞辱選民智商？

10小時大反轉...沈伯洋急煞車婉拒客串「豆腐媽媽」游淑慧分析2原因

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚證實，有收到八點檔戲劇「豆腐媽媽」邀約客串，但礙於行程安排，目前並沒有演出的計畫。國民黨北市議員游淑慧問「沈為何急踩豆腐媽媽煞車？」並分析或許有「政媒不分真的太難看」、「切割爭議」兩大原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。