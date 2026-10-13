被爆父親遭陸制裁後「公司換殼」生意照做 沈伯洋回應了

民進黨台北市長參選人沈伯洋被港媒爆料，父親公司遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意，新黨北市議員侯漢廷酸沈「嘴巴抗中，生意靠中」。沈今傍晚回應，稱港媒從前年開始報導他家族相關企業，還有前陣子跟監也跟香港有關，「大家都看得很清楚」，至於特定議員指控如果一直評論他們，只是在幫他們製造聲量而已。

沈伯洋表示，前陣子才被香港方面委派來台灣跟監，其實港媒大概前年就開始針對他們家族企業做相關報導，後來又出現從港委派來台跟監、現在港媒又再出現，「為什麼一直都是香港媒體來爆料這些事情，我覺得大家眼睛都看得很清楚」。

面對侯漢廷批評「嘴巴抗中，生意靠中」，沈伯洋表示，之前港媒造謠侯也跟著，甚至還去檢舉他涉及違反國安相關規定，但到現在也什麼事情都沒有，這些人大家都看得很清楚，如果一直去評論他們，也只是在幫他們製造聲量而已。