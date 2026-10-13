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感動！女兒驚喜現身與柯志恩相擁 婦女後援會成立大會哭成一片

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
柯志恩女兒驚喜現身，一上台就給柯志恩大大的擁抱。記者巫鴻瑋／攝影
柯志恩女兒驚喜現身，一上台就給柯志恩大大的擁抱。記者巫鴻瑋／攝影

選戰倒數40多天，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午於林皇宮成立婦女後援會，現場集結數百名支持者力挺，國民黨主席鄭麗文及多位黨籍立委、議員參選人全數到場展現藍營大團結，活動最高潮為柯志恩女兒以「陽光女孩」姿態驚喜現身登台，母女倆溫馨擁抱、數度哽咽落淚，打出感性溫情牌搶攻婦女選票，就連現場支持者都哭成一片。

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柯志恩致詞時回顧4年前落選後深耕高雄的心路歷程，她表示常有人問她身為女性留在高雄「難道不累？」但她認為「女人如果喊累，全台灣一半的家庭就倒下去了」，這正展現了女性照顧長幼、守護家庭的堅忍性格。

她強調自己的政見來自生活體驗，深知職業婦女與家庭照顧者的辛苦，因此提出「每年48小時喘息券」，並承諾落實假牙補助及失智篩檢等長照政策，要以「顧家」的心情治理高雄。

談及家人時，柯志恩女兒驚喜登場，還背上「陽光女孩」的肩背帶，母女倆緊緊相擁，柯志恩眼眶泛紅表示，希望未來自己不在時，女兒能永遠記得媽媽傳遞給她的勇氣與奉獻，以及媽媽為社會付出的努力，令柯志恩的女兒也當場眼淚從眼眶奪目而出，感人場面也讓現場不少支持者跟著紅了眼眶。

隨後柯志恩將砲火對準民進黨新潮流，重批新潮流極擅長選舉，卻是「靠選舉賺鈔票、靠共產黨騙選票」，動輒扣紅帽子進行政治操作，卻忽視物價上漲、基層民生疾苦。

針對綠營指控她砍高雄預算，柯志恩反駁「媽媽只會精打細算，絕不可能砍家裡的預算」，強調自己「有輸過，但沒怕過」，呼籲廣大女性站出來支持有溫度的「媽媽市長」。

鄭麗文致詞時則力挺柯志恩，痛批綠營因選情告急怕輸，新潮流宛如出動「水肥車」潑糞抹黑，形成「黑柯產業鏈」，高雄綠營執政長達30多年，翻轉極不易，呼籲選民不僅要支持柯志恩，也要讓藍營市議員席次「全壘打過半」，才能成為市府運作的堅實後盾。

柯志恩誓言打贏高雄市長選戰，要以媽媽的身分照顧高雄市民。記者巫鴻瑋／攝影
柯志恩誓言打贏高雄市長選戰，要以媽媽的身分照顧高雄市民。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨主席鄭麗文力挺柯志恩，呼籲高雄市民「翻轉高雄」。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席鄭麗文力挺柯志恩，呼籲高雄市民「翻轉高雄」。記者巫鴻瑋／攝影

柯志恩婦女後援會成立大會上，台下支持者也感動到紅了眼眶。記者巫鴻瑋／攝影
柯志恩婦女後援會成立大會上，台下支持者也感動到紅了眼眶。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨主席鄭麗文（右）力挺柯志恩，呼籲高雄市民「翻轉高雄」。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）力挺柯志恩，呼籲高雄市民「翻轉高雄」。記者巫鴻瑋／攝影

柯志恩 高雄市選舉 2026九合一選舉 鄭麗文

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