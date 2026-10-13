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鄭麗文現身助選 盼柯志恩、藍營高雄議員參選人全壘打

中央社／ 高雄13日電
國民黨主席鄭麗文今天南下高雄，參加同黨市長參選人柯志恩的婦女後援會成立大會，希望拉抬選情。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文今天南下高雄，參加同黨市長參選人柯志恩的婦女後援會成立大會，希望拉抬選情。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天出席高雄市婦女後援會，國民黨主席鄭麗文到場為柯志恩及同黨議員參選人助選，期許翻轉高雄，盼藍營在大選獲勝，「全壘打，一個都不能少。」

2026九合一選舉

鄭麗文今天到高雄市鼓山區出席高雄市婦女後援會成立大會，柯志恩偕同女兒與多名國民黨高雄市議員參選人到場，支持者手持旗幟、高呼口號，現場氣氛熱烈。

柯志恩會前接受媒體聯訪表示，這次競選小物以代表沉穩的藍色，搭配代表陽光的黃色，盼透過顏色表達未來選戰的正向發展。

媒體詢問此次採訪通知來賓名單不一致，黨中央部分有鄭麗文的名字，但競選辦公室沒有。柯志恩回應，此次活動為黨中央婦女部舉辦，她是受邀出席，因此尊重黨中央，若是競選辦公室舉辦，出席名單都會詳細登載。

鄭麗文致詞時提到，距離九合一大選剩46天，這次選舉要結合高雄所有正能量，拿出愛與善良及心中最美力量，拒絕「黑柯產業鏈」，拒絕「暗黑力量」。她呼籲大家團結將「新潮流趕出高雄」，要有信心並以實際行動使柯志恩當選，同時讓國民黨高雄市議員參選人「全壘打」。

柯志恩致詞感謝支持者時一度哽咽，「女人若喊累，全台灣有一半家庭要倒，這就是女人的韌性與勇氣，高雄需要女性的市長。」柯志恩說，她以生命歷程擬定政見，了解職業婦女的辛苦，因此提出喘息券等政見，盼讓婦女能有休息空間，同時提及有關長輩社福、醫療、社會安全等政見。

柯志恩致詞過程中，女兒披著「陽光女孩」布條上台。柯志恩表示，「一個媽媽只會精打細算，不會砍預算，只顧下一代吃飽飽。」她拉著女兒的手表示，盼打破惡質選舉、還給社會理性公道，「讓一個媽媽進入市政府服務大家」，為高雄撐起一片天。

另外，無黨籍高雄市議員張博洋於活動開始前，與民進黨高雄市議員參選人黃敬雅、尹立、蔡秉璁等人在會場外，質疑柯志恩過去面對鄭麗文及國民黨親中路線時保持距離，如今卻接連合體，呼籲柯志恩正面回應台灣主權、兩岸關係等議題，「高雄人不接受模糊帶過。」

高雄市議會國民黨團則在對街手舉牌子、高喊口號回擊，質疑對方以「抗中保台」轉移民進黨高雄市長參選人賴瑞隆等人的爭議，「不要每次遇到解決不了的問題，就想靠抗中保台來轉移」，呼籲對方清楚回應相關質疑。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 鄭麗文 國民黨

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