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質疑新潮流執政縣市看不到清廉、勤政、愛鄉土 吳宗憲要用政策擋惡流

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨新潮流執政的縣市看不到清廉、勤政、愛鄉土，吳宗憲說，這些都是宜蘭未來一旦變成新潮流全面執政下的預告，他要用政策擋惡流，守護公務員保有初心、勇敢為人民做事。圖／吳宗憲競辦提供
民進黨新潮流執政的縣市看不到清廉、勤政、愛鄉土，吳宗憲說，這些都是宜蘭未來一旦變成新潮流全面執政下的預告，他要用政策擋惡流，守護公務員保有初心、勇敢為人民做事。圖／吳宗憲競辦提供

面對賴清德、陳金德「雙德」意志產生的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，周邊充斥滿滿的新潮流吳宗憲今天表示，檢視過去新潮流執政縣市，有哪個符合當初民進黨喊的「清廉、勤政、愛鄉土」？鄉親相信新潮流究竟會帶給宜蘭進步？還是破壞？為杜絕違法，他主張在宜蘭縣府設公職律師，落實法治精神，守護公務員依法行政、為民服務。

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吳宗憲說，翻開過去新潮流全面執政紀錄，高雄市大樹區51公頃違法光電場濫墾案，民眾黨主席黃國昌質疑，台水與不肖業者終止第二期租約意圖止血，卻放任一期土地續租，引發邊坡大面積坍方，就是不敢得罪新潮流大金主，才選擇包庇到底。

力暘光電弊案，由台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌、民進黨前中執委郭再欽，及前行政院顧問、力暘能源總裁古盛輝等人官商勾結，使得原本兩公頃以下的農地有機會解禁，偽造文書取得139件光電案場。

台南學甲爐渣案，前民進黨中執委郭再欽旗下的明祥馨公司，被控假借「合法再利用」名義，將高達約68萬公噸的電弧爐爐碴非法回填掩埋在台南學甲的農地、工業用地及國有土地。

吳宗憲舉以上例子說明「清廉、勤政、愛鄉土」，變成新潮流「貪腐、傲慢、傷故土」，這些都是宜蘭未來一旦變成新潮流全面執政下的預告。他說，先前有人想在五結沿海插風力發電機，他為捍衛淨土，帶領鄉親抗爭，成功阻止生態危機；反觀對手林國漳沒有任何表態，宜蘭未來是否也會如新潮流執政縣市下的光電、風電弊案叢生，致家鄉滿目瘡痍？令人擔憂。

吳宗憲秉持20年檢察官的專業與操守，承諾未來擔任縣長，縣政府的公務員可以放心大膽為人民謀福利：面對想要染指宜蘭、為非作歹的惡勢力，他一定對抗到底，打造廉潔、效率的縣府團隊。

「公務員強，治理才會強」，吳宗憲表示，未來將在縣府設置專任公職律師，協助各局處提早釐清法律風險；每間公立學校每年8萬法律顧問費，讓老師、校長遇到爭議時有法律專業可以詢問；公教人員因執行職務惹上官司，提供法律支持，避免獨自面對訴訟，讓願意做事的人保有服務熱忱與初心，社會才能進步。

民進黨新潮流執政的縣市看不到清廉、勤政、愛鄉土，吳宗憲說，這些都是宜蘭未來一旦變成新潮流全面執政下的預告，他要用政策擋惡流，守護公務員保有初心、勇敢為人民做事。圖／吳宗憲競辦提供
民進黨新潮流執政的縣市看不到清廉、勤政、愛鄉土，吳宗憲說，這些都是宜蘭未來一旦變成新潮流全面執政下的預告，他要用政策擋惡流，守護公務員保有初心、勇敢為人民做事。圖／吳宗憲競辦提供

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