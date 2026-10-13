沈伯洋父親遭陸制裁後公司換殼 侯漢廷批「嘴巴抗中、生意靠中」

民進黨台北市長參選人沈伯洋的爸爸被爆出，遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意。新黨北市議員侯漢廷今指出，「嘴巴抗中，生意靠中」，別人交流要提防，自家經商繼續忙，他點名沈伯洋講清楚標準和沈家遭制裁後的交易事實，政治人物最重要的就是言行一致。

沈伯洋今天尚未回應，他先前曾說，他父親主要是從中國採購商品，轉售至中南美洲賺取差價，並非單純在中國市場做生意或「賺紅錢」；綠營則稱「是中國賺沈爸爸的錢」。

侯漢廷下午在臉書指出，香港媒體10月13日揭露沈伯洋父親沈土城名下的「兆億有限公司」，2025年6月遭大陸制裁，禁止與大陸企業交易後，竟換個公司名義，繼續跟大陸做生意。

侯漢廷根據港媒公布的貿易資料，沈土城透過另一家境外公司「VWAY」繼續向大陸採購紡織品、保溫杯、汽車配件等商品，再轉賣中南美洲賺取價差。更驚人的是，VWAY從2022年到2025年5月對陸交易只有38筆、約60萬美元，但兆億2025年6月被制裁後到2026年3月，VWAY竟有39筆交易、約69萬美元。

他質疑，被制裁之前，3年做60萬美元，被制裁之後，不到1年做69萬美元；別人被制裁是生意受阻，沈家的生意越來越興隆？

侯漢廷說，港媒還公布兩家公司使用相同海外辦公地址、相同電子郵件，甚至指稱有一筆咖啡杯訂單，在兆億被制裁後，改由VWAY報關付款，再透過變更提單完成交易。這些具體指控，沈家有必要向社會說清楚。

他強調，台商到大陸做生意，光明正大，沒有什麼見不得人。中國大陸擁有完整的製造業供應鏈，台商運用成本優勢、開拓國際市場，本來就是正常商業活動。

侯漢廷點出問題是沈伯洋，平常高喊「抗中保台」，不斷警告台灣人赴陸交流的統戰風險，2025年6月甚至公開稱2019年香港反送中後，就告誡父親不要再去中國大陸，還主張赴陸人士應受到風險控管。結果爸爸人可以不去大陸，公司的訂單卻繼續飛往大陸，嘴巴說要防範中國，家裡生意卻持續依賴中國供應鏈。

他質疑，難道兩岸交流只有沈家可以談生意，別人交流就要被懷疑？別人的中國關係叫統戰風險，自家的中國生意就叫國際貿易？沈伯洋可能又要說，爸爸是被中國大陸政治迫害的受害者。

侯漢廷指出，中國大陸沒有強迫沈家做生意，選擇大陸供應商是商業決定；被制裁之後，若仍選擇透過另一家公司維持交易，同樣涉及主動的商業選擇。既然自願繼續做生意，就應坦然說明，何必把所有質疑都推給政治迫害？更何況依港媒資料，兆億被制裁之後，VWAY對陸交易不減反增。

他認為，沈伯洋既然認為兩岸經貿存在統戰風險，就應該回答「父親如此深度依賴中國供應鏈，是否也適用他要求別人的風險標準？」民進黨一方面搞「非紅供應鏈」，結果沈爸在紅色供應鏈裡無法自拔。