快訊

16歲2度懷孕！地下偶像流產僅2個月再懷胎 自爆產後3個月分手變單親媽

無法自行脫身...嘉義57歲男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

隔14年才發現漏報扣除額！ 她回頭討母親遺產稅遭駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋父親遭陸制裁後公司換殼 侯漢廷批「嘴巴抗中、生意靠中」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照
新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋的爸爸被爆出，遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意。新黨北市議員侯漢廷今指出，「嘴巴抗中，生意靠中」，別人交流要提防，自家經商繼續忙，他點名沈伯洋講清楚標準和沈家遭制裁後的交易事實，政治人物最重要的就是言行一致。

2026九合一選舉

沈伯洋今天尚未回應，他先前曾說，他父親主要是從中國採購商品，轉售至中南美洲賺取差價，並非單純在中國市場做生意或「賺紅錢」；綠營則稱「是中國賺沈爸爸的錢」。

侯漢廷下午在臉書指出，香港媒體10月13日揭露沈伯洋父親沈土城名下的「兆億有限公司」，2025年6月遭大陸制裁，禁止與大陸企業交易後，竟換個公司名義，繼續跟大陸做生意。

侯漢廷根據港媒公布的貿易資料，沈土城透過另一家境外公司「VWAY」繼續向大陸採購紡織品、保溫杯、汽車配件等商品，再轉賣中南美洲賺取價差。更驚人的是，VWAY從2022年到2025年5月對陸交易只有38筆、約60萬美元，但兆億2025年6月被制裁後到2026年3月，VWAY竟有39筆交易、約69萬美元。

他質疑，被制裁之前，3年做60萬美元，被制裁之後，不到1年做69萬美元；別人被制裁是生意受阻，沈家的生意越來越興隆？

侯漢廷說，港媒還公布兩家公司使用相同海外辦公地址、相同電子郵件，甚至指稱有一筆咖啡杯訂單，在兆億被制裁後，改由VWAY報關付款，再透過變更提單完成交易。這些具體指控，沈家有必要向社會說清楚。

他強調，台商到大陸做生意，光明正大，沒有什麼見不得人。中國大陸擁有完整的製造業供應鏈，台商運用成本優勢、開拓國際市場，本來就是正常商業活動。

侯漢廷點出問題是沈伯洋，平常高喊「抗中保台」，不斷警告台灣人赴陸交流的統戰風險，2025年6月甚至公開稱2019年香港反送中後，就告誡父親不要再去中國大陸，還主張赴陸人士應受到風險控管。結果爸爸人可以不去大陸，公司的訂單卻繼續飛往大陸，嘴巴說要防範中國，家裡生意卻持續依賴中國供應鏈。

他質疑，難道兩岸交流只有沈家可以談生意，別人交流就要被懷疑？別人的中國關係叫統戰風險，自家的中國生意就叫國際貿易？沈伯洋可能又要說，爸爸是被中國大陸政治迫害的受害者。

侯漢廷指出，中國大陸沒有強迫沈家做生意，選擇大陸供應商是商業決定；被制裁之後，若仍選擇透過另一家公司維持交易，同樣涉及主動的商業選擇。既然自願繼續做生意，就應坦然說明，何必把所有質疑都推給政治迫害？更何況依港媒資料，兆億被制裁之後，VWAY對陸交易不減反增。

他認為，沈伯洋既然認為兩岸經貿存在統戰風險，就應該回答「父親如此深度依賴中國供應鏈，是否也適用他要求別人的風險標準？」民進黨一方面搞「非紅供應鏈」，結果沈爸在紅色供應鏈裡無法自拔。

沈伯洋 侯漢廷 抗中 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【即時短評】沈伯洋隱藏了「大罷免戰狼」面具？

制裁台友邦高官／以經逼政 京對台外交空間極限施壓

曾遭陸制裁 法國政治人物格魯克斯曼贏中左翼總統提名初選

岳父問「沈伯洋會贏嗎？」 他老實回答慘了…全家吃飯瞬間安靜

相關新聞

沈伯洋父親遭陸制裁後公司換殼 侯漢廷批「嘴巴抗中、生意靠中」

民進黨台北市長參選人沈伯洋的爸爸被爆出，遭大陸制裁後換名繼續跟大陸做生意。新黨北市議員侯漢廷今指出，「嘴巴抗中，生意靠中」，別人交流要提防，自家經商繼續忙，他點名沈伯洋講清楚標準和沈家遭制裁後的交易事實，政治人物最重要的就是言行一致。

黃世杰造勢大會 黃國昌批黨國不分公器私用：請賴清德、卓榮泰說明

針對民進黨桃園市長參選人黃世杰3日在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌今天說，那塊地百分之百是國有地。他批民進黨執政黨國不分，公器私用，那天在造勢的時候，賴清德、卓榮泰還一人一邊牽起黃世杰的手，說是不可多得的人才。他請問賴清德、卓榮泰要不要站出來說清楚講明白， 民進黨執政是如此的黨國不分公器私用嗎？

34萬票流向誰？黃珊珊喊話蔣萬安、沈伯洋：選民是人不是票

九合一選舉投票日倒數46天，台北市長戰況激烈，外界關注國民黨籍台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋的競爭，也有人將焦點放在黃珊珊2022年參選台北市長獲得的34萬多票，分析這批選票未來可能流向何方。黃珊珊今（13）日在臉書發文表示，選票不屬於任何政黨或政治人物，真正的第三勢力是永遠保有選擇權的人民，呼籲候選人與其計算選票歸屬，不如思考能為台北市民帶來什麼。

蘇巧慧民調贏13個百分點？李競辦酸：合了巧慧的意、違了真實常理

新北市長選舉激戰，信民協會今公布新北市長最新民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度為43.1個百分點，而國民黨參選人李四川支持度30百分點，蘇巧慧領先李四川13.1個百分點。李四川競選辦公室今表示，該民調樣本與新北真實選舉結構呈現極大落差，根據2024大選政黨票比例，藍綠支持者幾乎打平，但在信民民調的樣本當中，民進黨支持者比例卻是國民黨的1.6倍，「在已預設立場的民調下，此份民調結果，合了巧慧的意，卻違了真實常理」。

北市民調遭質疑 信民協會再公布新北蘇巧慧支持度43.1百分點勝李四川30百分點

信民兩岸研究協會今日公布新北市長最新民調指出，民進黨蘇巧慧支持度為43.1個百分點、國民黨李四川支持度為30百分點，兩人差距逾13個百分點，1.5%支持無黨籍蘇輝湟，不投票或投廢票為9.5%，未明確回答15.8%。信民協會分析，雙方從五五波到差距擴大，主要是因「洋流」外溢效應所致。

信民民調李四川輸13個百分點 王鴻薇：羞辱科學還是選民智商？

信民協會今天二度公布新北市長選戰最新民調，民進黨蘇巧慧支持度為43.1％、國民黨李四川支持度為30％，兩人差距13個百分點。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨用來模糊選民的系統性的認知作戰，這到底是羞辱科學還是羞辱選民智商？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。