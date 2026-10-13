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影／林國漳競選主題曲「宜蘭未來的希望」發布 走復古台味風

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長參選人林國漳發布競選主題曲「宜蘭未來的希望」，走復古台味風。圖／競辦提供
宜蘭縣長參選人林國漳發布競選主題曲「宜蘭未來的希望」，走復古台味風。圖／競辦提供

選戰加溫，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天發表競選主題曲「宜蘭未來的希望」，節奏輕快、朗朗上口，還設計一款「復古歌星風」單曲封面，MV則打造成「台灣味伴唱帶」風格，重現親切熟悉的卡拉OK氛圍，盼打破世代隔閡，邀鄉親逗陣開唱。

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為了呈現道地宜蘭味，詞曲創作力邀曾獲金曲獎最佳專輯製作人的音樂大師柯智豪操刀，融入希望感與明快曲調；演唱與製作則由曾多次入圍金曲獎最佳台語男歌手、南方澳出生的「宜蘭囡仔」蔡佳麟，唱出宜蘭人豪爽踏實的草根生命力。

林國漳競辦表示，歌詞寫「全民的縣長林國漳，在地打拚三十冬；正派的縣長林國漳，認真打拚いちばん；溫暖的縣長林國漳，宜蘭未來的希望」，這是一首獻給宜蘭鄉親的歡樂進行曲，期盼將過去積累的基層服務能量化為前進動力，做一個真正走入基層的全民縣長，帶領宜蘭大步向前。

林競辦說，有別於傳統宣傳片，MV採用經典點歌機伴唱帶形式，字隨拍子跳動、好記好唱，伴唱帶影像更收錄「237 宜蘭蓋漳」走遍各鄉鎮的身影，以及宜中校友、律師界、廣大勞工與社區大學師生等後援會相挺畫面，希望透過歡樂洗腦歌凝聚地方向心力，歡迎點歌逗陣唱。

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