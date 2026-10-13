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藍綠屏東縣長參選人競總同天成立 賴清德、韓國瑜17日南下助陣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
爭取連任屏東縣長周春米（右四）將在10月17日上午總部成立，邀請賴清德總統等人出席，周春米今舉行連任競選主軸，以「米」字為精神延伸對屏東發展藍圖。記者劉星君／攝影
爭取連任屏東縣長周春米（右四）將在10月17日上午總部成立，邀請賴清德總統等人出席，周春米今舉行連任競選主軸，以「米」字為精神延伸對屏東發展藍圖。記者劉星君／攝影

屏東縣長選戰漸升溫，藍綠陣營都選在10月17日舉行競選總部成立大會。爭取連任縣長周春米上午總部成立，邀請賴清德總統、高市長陳其邁、台南市長黃偉哲合體站台。國民黨屏東縣長參選人蘇清泉則是傍晚舉行，邀請立法院長韓國瑜、藍營台南市長參選人謝龍介、高市長參選人柯志恩，南高屏一起加油。

2026九合一選舉

周春米今偕同民進黨屏東市長參選人梁育慈舉行記者會，宣布17日上午9時半在屏東縣立體育館舉辦聯合競選總部成立大會，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、立法院民進黨團總召蔡其昌，以及陳其邁、黃偉哲將出席，展現綠營團結氣勢。

周春米說，4年前她成為屏東72年來首位女性縣長，希望鄉親再給她四年繼續領航屏東，也盼梁育慈順利當選，縣市攜手合作。她以「做事拚未來！屏東亮起來！」為主軸，發表競選LOGO，以「米」字為精神，陽光為能量，晶片為核心，屏東成為國家大南方矽谷半島導S廊帶重要一環，向外延伸光芒與線條象徵晶片訊號向四方傳遞，屏東衝破框架，未來朝「農漁大縣、科技新城」邁進。

國民黨蘇清泉同樣選在17日成立競選總部，預定傍晚5時20分在屏東市光明街舉辦，立法院長韓國瑜、藍營台南市長參選謝龍介、高市長參選人柯志恩及屏東市長周佳琪到場。

蘇清泉說，這次選戰不刻意操作藍綠對決，聚焦民生與產業發展，包括民眾收入、產業投資、水電供應及核能恢復等議題。他強調，選舉應思考如何讓百姓賺錢、照顧家庭，讓年輕人有發展機會。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（右三）上周四在屏東夜市掃街。競選總部將在10月17日傍晚舉行，邀請立法院長韓國瑜等人到場站台。聯合報系資料照
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（右三）上周四在屏東夜市掃街。競選總部將在10月17日傍晚舉行，邀請立法院長韓國瑜等人到場站台。聯合報系資料照

韓國瑜 屏東 藍綠 2026九合一選舉

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