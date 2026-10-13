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影／黃申棟競總成立展藍白合氣勢 黃國昌、謝國樑、林沛祥等加持

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥等都到場。記者游明煌／攝影
黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥等都到場。記者游明煌／攝影

民眾黨基隆市信義區市議員參選人黃申棟今成立競選總部，民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑、民眾黨基隆黨部主委邱佩琳、立委林沛祥，以及立委邱慧洳、新北市議員陳世軒等人到場力挺，藍白大咖齊聚，展現地方「藍白合」氣勢。

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黃國昌表示，感謝林沛祥將黃申棟這麼好的人才推薦給民眾黨，黃申棟有國會及地方服務完整的歷練，期許他能夠跟沛祥一樣能文能武，11月28號拜託信義區的鄉親集中選票把票投給黃申棟，讓他來為信義區發聲。

邱佩琳表示，黃申棟有非常完整的資歷以及溝通市府跟中央的能力，這次信義區多出的一席，希望信義區的朋友可以把票投給最優秀的候選人黃申棟，我代表個人真心拜託大家。

謝國樑表示，黃申棟一直深入信義區，服務案件不計其數，他是認真努力的好青年、好爸爸，我們一定要讓他當選，全力支持黃申棟，搶下信義區這次多出來的寶貴一席。

林沛祥表示，黃申棟是他在議員連任時就擔任我的助理，一直深耕在信義區，在第一線協助調查車班、每一站的人數，當初在任內成功調動2088B、C支線，申棟功不可沒，林沛祥強調如果期待信義區未來能有一個有衝勁、有行動力，可以把信義區的聲音送到市議會的代議士的話，我可以跟大家保證可以相信黃申棟，也因此需要大家給年輕人一個機會，最後林沛祥也強調一票謝國樑，一票黃申棟。

黃申棟表示，若有幸當選信義區市議員，要當一個保護善良的那個人，當個手心向下的人，來去為地方全心付出，上任後最希望做三件事，就是改善通勤品質、老屋延壽及市容美化，打造交通更便利、生活更安心、環境更宜居的信義區。

黃申棟過去曾擔任國民黨基隆市黨部發言人及林沛祥國會助理，以「信義，幸福啟棟」作為參選主軸，希望將年輕世代的活力與過去的歷練帶進地方，打造幸福的信義區。

陳世軒表示，黃申棟不止外型亮眼，體力也很好，請信義區的好朋友給年輕人一個機會，讓他進入市議會打拚，新北基隆就在隔壁，未來還有很多議題可以串流。

黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥等都到場。記者游明煌／攝影
黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥等都到場。記者游明煌／攝影

黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥等都到場。記者游明煌／攝影
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黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥等都到場。記者游明煌／攝影
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黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥等都到場。記者游明煌／攝影
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黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥、邱佩琳等都到場。記者游明煌／攝影
黃申棟競總成立藍白大咖加持，黃國昌、謝國樑、林沛祥、邱佩琳等都到場。記者游明煌／攝影

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