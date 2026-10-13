劉建國獲逾20醫事團體組後援會 拋健康產業園區政見

針對民進黨桃園市長參選人黃世杰3日在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌今天說，那塊地百分之百是國有地。他批民進黨執政黨國不分，公器私用，那天在造勢的時候，賴清德、卓榮泰還一人一邊牽起黃世杰的手，說是不可多得的人才。他請問賴清德、卓榮泰要不要站出來說清楚講明白， 民進黨執政是如此的黨國不分公器私用嗎？

2026-10-13 13:17