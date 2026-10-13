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劉建國獲逾20醫事團體組後援會 拋健康產業園區政見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國（中）爭取醫界支持，今天串聯全台逾20個醫事團體成立後援會。圖／劉建國服務處提供
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國（中）爭取醫界支持，今天串聯全台逾20個醫事團體成立後援會。圖／劉建國服務處提供

民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國爭取醫界支持，今天串聯全台逾20個醫事團體成立後援會。劉建國表示，醫療照護仰賴不同專業分工合作，未來若當選，將整合長照與社區照護資源，打造雲林健康產業園區，並向中央爭取資源、引進高科技醫療產業。

2026九合一選舉

今天後援會成立，包括中華民國聽力師公會全國聯合會理事長葉文英、中華民國職能治療師公會全國聯合會副理事長黃上育、中華民國驗光師全國聯合會理事長謝孝杭，以及雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟等人出席，現場高喊「凍蒜」，力挺劉建國。

葉文英表示，劉建國長期在國會關注醫療議題、推動相關法案，也願意傾聽規模較小的醫事團體聲音；黃上育指出，劉建國了解職能治療專業，討論政策時也會從「對民眾有何好處、能解決什麼問題」出發，重視實際需求，醫療政策若能持續落實在地方，將有助改善民眾生活。

謝孝杭表示，十多年前劉建國推動「驗光人員法」，法案三讀通過後，讓驗光師、驗光生建立較完整的專業證照及執業制度；廖惠娟表示，劉建國此次提出長者免繳健保費、免費裝假牙、皮蛇疫苗補助等政見，著眼長者健康與醫療需求，希望透過地方醫療資源整合，提升照護品質，呼籲鄉親關注相關政策。

劉建國表示，他希望未來整合醫療、長照與社區照護，進一步向中央爭取資源，並引進高科技醫療產業，推動健康產業園區，讓民眾獲得更完整的照顧，也透過產業發展創造就業機會，吸引人才留在雲林。

民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國爭取醫界支持，今天串聯全台逾20個醫事團體成立後援會。圖／劉建國服務處提供
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國爭取醫界支持，今天串聯全台逾20個醫事團體成立後援會。圖／劉建國服務處提供

劉建國 2026九合一選舉 雲林縣選舉 政見

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