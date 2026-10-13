周春米喊「屏東亮起來」 賴總統17日南下助陣 潘孟安當競總主委

爭取連任屏東縣長周春米今與屏東市長參選人梁育慈舉行記者會，預告10月17日在屏東縣立體育館舉辦競選總部成立大會，屆時賴清德總統、高市陳其邁、台南市長黃偉哲同台助選，總統府秘書長潘孟安擔任競選總部主任委員。周春米說，希望鄉親再給她4年領航屏東前進，「讓屏東亮起來」。

周春米說，4年前她當選屏東72年來首位女性縣長，希望鄉親再給她4年繼續領航，也希望梁育慈當選，讓有想法有專業的好人才來做事，縣市共創紀錄。

周春米、梁育慈聯合競選總部總幹事由民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸擔任，徐富癸說，民進黨在屏東執政超過20年，這些年來為屏東帶來蛻變與進步有目共睹，周春米執政4年來對人的照顧、爭取產業進駐升級，讓鄉親很有感，希望縣市一起贏，為屏東揮出漂亮全壘打。

周春米今發布競選連任主軸「做事拚未來！屏東亮起來！」與競選LOGO，以「米」字為精神，陽光為能量，晶片為核心，屏東成為國家大南方矽谷半島導S廊帶重要一環，向外延伸光芒與線條象徵晶片訊號向四方傳遞，代表屏東沖破框架，在陽光、科技與人才匯聚，屏東朝向宜居宜業科技新城邁進，擘劃「農漁大縣、科技新城」。

周春米說，農漁業是屏東立縣根基，縣府引進科技產業，不會忽略農漁民及產業，縣府持續推動冷鏈、包裝加工、智慧農業等建設，提升農業競爭力拓展海外市場，讓科技產業與農漁產業同步成長。

梁育慈從縣議員轉換跑道投入屏東市長選舉，提出提升屏東市公共建設，打造更宜居新屏東市，讓長輩和孩子都能在這安心生活，每個家庭都能感受到城市進步帶來的改變；中央、縣府與市公所，三點連成一線，與縣長周春米打造更好的屏東市。

周春米也預告，競選總部成立大會10月17日上午9時半在屏東縣立體育館舉辦，當天邀請賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、立法院民進黨團總召蔡其昌、及台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都將到場，立委吳思瑤、林宜瑾、議員邱俊憲則共同擔任主持人，為二人助選造勢。