查賄門檻遭疑浮動 卓榮泰：合乎常理的餐點檢察官不會為難

針對賄選認定標準爭議，國民黨立委林思銘今質詢法務部長鄭銘謙時，要求法務部訂定具體金額標準；鄭銘謙則說，是否構成賄選仍須視有無對價關係，以及是否足以影響、動搖投票意願，進行個案認定。行政院長卓榮泰則呼籲，所有候選人都不要心存僥倖，也不要認為法律有假期，「若是合乎常理的餐點，檢察官不會為難」。

鄭銘謙日前在立法院備詢時提到，30元是發動偵查的門檻，並非達到30元以上就一定構成賄選，或未達30元就不構成賄選，仍須視是否足以影響、變更投票意願，以及有無對價關係而定。

林思銘質詢時表示，新北市議員黃永昌涉嫌透過樁腳發放市價約160元的關廟麵給選民，遭檢調帶回後聲押，最後以100萬元交保，並限制出境、出海；但民進黨籍新北市議員參選人廖宜琨、高乃芸同樣發送麵條卻完全沒事，這是不是雙重標準？

鄭銘謙說，依最高檢察署妨害選舉刑事案件的相關例據，30元是發動偵查的參考門檻及標準，但這僅是發動偵查的依據，是否成立賄選，仍須依照最高法院106年的2289號判決認定，至今判決見解都未改變，也就是要看有無對價關係。如果價值31元、32元，但沒有對價關係，或不足以影響、動搖投票意願，當然不成立賄選；但即使低於30元，若足以影響、動搖投票意願，仍可能構成賄選，「這必須個案認定，檢察官接獲檢舉後，都要進一步調查、釐清、查證。」

林思銘認為，究竟有沒有構成賄選，還是需要量化，到底金額是多少，應該設定明確標準。30元只是一個參考標準，是否偵辦仍由檢察官綜合情況判斷，但以現在的物價來說，30元不會動搖人民的投票意願，這是非常客觀的。鄭銘謙則回，仍要視個案認定，因為每個案件的犯罪情節不同。林思銘說，他同意個案認定，但也不能讓檢警綁手綁腳，究竟多少錢才可以查？希望法務部訂出具體標準，不能有人檢舉才辦，沒人檢舉就逃過一劫。

鄭銘謙強調，最高法院並未要求訂定具體金額，仍須回歸是否具有對價關係，以及是否足以影響、動搖投票意願，這才是判斷基準。林思銘認為，即使法令沒有規定，法務部仍應有宣示原則，才能據以判斷價值，否則各項標準都不清楚。鄭銘謙則說，這是由最高檢察署督導，並非法務部督導，法務部也有工作綱領，以公平選舉、守護民主為目標。

卓榮泰則表示，他要公開呼籲，所有候選人都不要心存僥倖，也不要認為標準不一，更不要認為法律有假期，「若是合乎常理的餐點，檢察官不會為難」。