民眾質疑查賄標準 卓揆：標準一致侯選人不要有僥倖心態

立法院會今天繼續進行施政總質詢，針對民眾質疑查賄標準是否一致，卓榮泰表示，政府對賄選同樣深惡痛絕，也請立委支持檢調全力查察，只要涉及今年公布的查察賄選工作重點，都會是檢調全力偵查對象，強調查賄標準一致，呼籲侯選人不要有僥倖的心態。

法務部長鄭銘謙表示，最高檢察署已有妨害選舉刑事案件相關列舉，整理實務及最高法院見解，判斷是否賄選，必須檢視提供禮物、現金、旅遊招待或其他不正利益，是否足以影響或動搖選民投票意願，各個案件情況不同，尊重檢察官蒐集證據後個案認定，「反正有檢舉我們就來查嘛」。