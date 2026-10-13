屏東選戰升溫！周春米、蘇清泉同天舉辦競總成立大會 這些大咖南下助力

屏東縣長周春米今天公布競選形象LOGO「屏東亮起來」，並宣布，17日上午於屏東縣立體育館舉行競總成立大會。國民黨屏東縣長參選人蘇清泉同日傍晚在光明街辦理。

爭取連任的周春米今天召開記者會，偕同民進黨屏東縣黨部主委暨競選總部總幹事徐富癸，以及民進黨屏東市長參選人梁育慈，正式揭曉競選形象LOGO。

周春米會中宣布，將於17日上午10時至中午12時間，在屏東縣立體育館舉行競總成立大會。總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，民進黨立法院黨團總召蔡其昌等人將出席，一同向縣民說明如何打造屏東希望城市。

周春米表示，農漁業是屏東立縣根基，縣府引進科技產業，也不會忽略農漁民及產業，會持續推動冷鏈、包裝加工、智慧農業等建設，提升農業競爭力拓展海外市場，讓科技產業與農漁產業同步成長。

周春米說，展望未來4年，除了在既有基礎持續擴大，對人的照顧、城市韌性建設、文化美學延續等，迎接科技產業到來，屏東也整合產業、教育、醫療、住宅與交通做好準備，屏東不但要更好，更要亮起來。

周春米現場介紹競選LOGO，以「做事拚未來！屏東亮起來！」為主軸，4個圖像分別代表屏東熱情的太陽、以晶片代表半導體產業進駐，「米」字是從四面八方將能量傳承出去，最後是「屏東亮起來」。

梁育慈表示，屏東市站在產業發展與城市進步關鍵時刻，盼中央、縣府、屏東市公所3點連成1線，「縣市同一隊，建設就到位」。她也指出，競總設計狗狗貓貓牆，以呈現屏東友善多元特質，包含寵物及性別等各種友善，不僅同仁可帶毛小孩上班，也歡迎民眾帶毛孩來總部逛逛。

蘇清泉辦公室表示，17日下午5時20分在屏東市光明街，自由路西段至建國路間，舉行「屏東好未來音樂會暨總部成立大會」，蘇清泉、立法院長韓國瑜、高雄市長參選人柯志恩、台南市長參選人謝龍介及屏東市長周佳琪等人出席。