蔣萬安同意3場辯論？ 沈伯洋競辦丟時間「恭候蔣團隊立即來談」

台北市長辯論首場日期現任市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋雙方陣營未有共識卡關，蔣今直言「覺得沈委員其實只是把喊話要辯論當成一個議題」。沈伯洋表示，蔣同意3場辯論團隊仍給予肯定。對於辯論會的細節，沈團隊隨時恭候蔣團隊提出協商會議時間，即刻來談。

沈伯洋競辦表示，針對蔣鬆口同意3場辯論，沈伯洋可於10月24日、10月31日、11月7日進行辯論會，雙方應可立即協商，確認各場辯論會相關事宜，期盼蔣團隊正面回覆。

針對蔣萬安稱沈伯洋只是把喊話要辯論當成議題，競辦說，昨協商會中，沈團隊不斷詢問蔣陣營代表，蔣辯論意願是1場亦或1+N，「先確認場次，以利後續確認辯論日期、細節。」惟蔣陣營當場未確認，同時間蔣媒體受訪又說，「將以參加一場電視辯論的方向進行」。協商會後，蔣陣營媒體受訪時說是1+1；至今日蔣市長又同意3場次。

沈伯洋競選辦公室說，蔣陣營對辯論場次的說法，盡管一日多變，沈團隊仍肯定蔣市長從善如流，呼籲蔣陣營儘快做相關聯繫，共同確認各場細節。