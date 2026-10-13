聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安同意3場辯論？ 沈伯洋競辦丟時間「恭候蔣團隊立即來談」
台北市長辯論首場日期現任市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋雙方陣營未有共識卡關，蔣今直言「覺得沈委員其實只是把喊話要辯論當成一個議題」。沈伯洋表示，蔣同意3場辯論團隊仍給予肯定。對於辯論會的細節，沈團隊隨時恭候蔣團隊提出協商會議時間，即刻來談。
沈伯洋競辦表示，針對蔣鬆口同意3場辯論，沈伯洋可於10月24日、10月31日、11月7日進行辯論會，雙方應可立即協商，確認各場辯論會相關事宜，期盼蔣團隊正面回覆。
針對蔣萬安稱沈伯洋只是把喊話要辯論當成議題，競辦說，昨協商會中，沈團隊不斷詢問蔣陣營代表，蔣辯論意願是1場亦或1+N，「先確認場次，以利後續確認辯論日期、細節。」惟蔣陣營當場未確認，同時間蔣媒體受訪又說，「將以參加一場電視辯論的方向進行」。協商會後，蔣陣營媒體受訪時說是1+1；至今日蔣市長又同意3場次。
沈伯洋競選辦公室說，蔣陣營對辯論場次的說法，盡管一日多變，沈團隊仍肯定蔣市長從善如流，呼籲蔣陣營儘快做相關聯繫，共同確認各場細節。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。