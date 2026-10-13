邱建富赴監院檢舉陳素月之子任職涉利益衝突 陳陣營：歡迎調查

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天前往監察院提出檢舉，針對民進黨彰化縣長參選人陳素月之子曾任農業部農田水利署彰化管理處約僱人員一事，要求調查是否涉及公職人員利益衝突等不法情事。陳素月陣營發表聲明回應，強調任職程序合法，絕無特權插手，歡迎監察院調查。

邱建富指出，若陳素月之子曾填具相關具結書，應調閱原始文件，確認內容是否屬實；若涉及不實具結，是否觸犯刑法相關規定，或違反公職人員利益衝突迴避法，應由主管機關依具體事證調查認定。

若依法應填具具結書卻未辦理，則應釐清農水署彰化管理處是否涉及行政疏失或任用程序違失，並查明相關人事流程的承辦、審核及核定責任。至於是否涉及圖利等刑事責任，也須依具體事證及法律構成要件認定。

邱建富要求監察院調閱陳素月之子任職時，當時的人事命令、甄選紀錄、評分資料、具結書及內部簽核文件，釐清相關時間點是否存在關聯，並呼籲監察院徹查任用過程及利益迴避問題，要求陳素月正面回應外界疑問，讓相關程序接受檢驗。

針對邱建富的指控，陳素月發表聲明回應，強調從始至終完全沒有任何特權或外部勢力介入，所有人事進用均依法辦理、禁得起檢驗，絕無對手陣營所抹黑的不法關說或特權安排。

陳素月表示，他的兒子為成年人，享有獨立的生涯選擇權，而且學有專精，絕非空降人員，是前年自主應徵入職，循正常管道依法任用領基層薪資，並已於去年七月因生涯規劃正式離職，對手至今仍抓著離職員工進行政治操作，令人遺憾。

陳素月強調，選舉期間，不應將年輕人的努力當作政治籌碼，更不該以抹黑、打壓回鄉做事的年輕人，來助長自身的選舉聲勢，歡迎對手陣營直接向監察院檢舉，讓第三方公正機關介入調查，禁得起最嚴格的檢驗，屆時一切真相大白，可徹底戳破選舉期間的政治謊言與惡意抹黑。