地狹人稠…新竹市公托空間尋覓不易 這些市長參選人這麼說

台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中又以因科技園區帶來新興人口的新竹市與台南市，最需要提升公托資源。

新竹市政府社會處表示，新竹市因地狹人稠，公有閒置空間尋覓不易，公托的硬體建置也需長期規畫推進，因此不易於短時間內增加收托人數。對此，市府首先提高新竹市準公共托嬰中心比例，透過補助私立托嬰中心專業人員健康檢查費用及提供久任獎勵金，鼓勵業者加入準公共化服務體系，讓竹市私立托嬰中心準公共化比例，從2022年的55.4%提升至目前93.5%。

社會處指出，市府同步盤點可使用空間規畫公托，截至目前已規畫10處，分別為東區6處、北區3處及香山區1處。其中，今年底將完成東區關東公共托嬰中心，明年初完成香山區內湖公共托嬰中心，後年完成北區光華公共托嬰中心，其餘地點也將陸續於2029年至2030年全數完成。每處公托空間約100至300坪，可收托40至60名幼兒，10處公托全數完成後，全市公共托育量能將由高虹安上任前的49名提升至535名，整體收托量能提升超過10倍。

民進黨新竹市長參選人莊競程表示，新竹市作為科技產業重鎮，吸引大量年輕家庭移入，但市府在公共托育資源的布建上仍不夠積極，未能有效減輕家長負擔，讓許多雙薪家庭面臨「孩子出生後誰來顧」的難題。

莊競程說，未來上任後，他將盤點各區托育需求，在社區鄰里全面擴增公托、臨托、夜托及親子館、課後照顧服務，同時整合全市育兒資源，建置單一育兒服務平台，讓家長更容易取得所需服務。

莊競程強調，市府應更積極承擔育兒支持責任，讓年輕家庭在新竹安心工作、放心育兒，不再因托育資源不足而承受沉重壓力。

無黨籍新竹市長參選人何志勇指出，少子化是全台灣共同面臨的問題。根據2024年統計，新竹市總生育率僅1.015，雖高於全國平均，仍屬超低生育率水準；社會人口增加率為負0.224%，全國倒數第8。即使平均所得較高，也不代表市民更願意生育，或外地人口更願意移居新竹。

何志勇說，他認為，除了生育與育兒津貼，政府更應完善公共托育服務，減輕雙薪家庭負擔。首先，市府與企業以1比1共同出資成立「永續教育基金」，改善托育人員待遇，增加公托人力與據點。其次，推動常態性公托延時服務，並鼓勵企業設置托育設施。第三，鼓勵百貨公司、購物中心等營業場所提供臨時托育服務，讓家長週末逛街、看電影，也能安心托育。

何志勇說，新竹市不缺工作機會，缺的是讓年輕家庭願意留下來的生活條件。少子化不能只靠津貼解決，完善公共托育、打造友善育兒環境，才是長遠之計。