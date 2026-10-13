快訊

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

聽新聞
0:00 / 0:00

地狹人稠…新竹市公托空間尋覓不易 這些市長參選人這麼說

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
雙薪家庭若長期找不到托育、搶不到公托，不僅影響生育下一胎的意願，也可能讓親友看見育兒的職涯與經濟代價，形成連鎖效應。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照
雙薪家庭若長期找不到托育、搶不到公托，不僅影響生育下一胎的意願，也可能讓親友看見育兒的職涯與經濟代價，形成連鎖效應。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照

台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中又以因科技園區帶來新興人口的新竹市與台南市，最需要提升公托資源。

2026九合一選舉

新竹市政府社會處表示，新竹市因地狹人稠，公有閒置空間尋覓不易，公托的硬體建置也需長期規畫推進，因此不易於短時間內增加收托人數。對此，市府首先提高新竹市準公共托嬰中心比例，透過補助私立托嬰中心專業人員健康檢查費用及提供久任獎勵金，鼓勵業者加入準公共化服務體系，讓竹市私立托嬰中心準公共化比例，從2022年的55.4%提升至目前93.5%。

社會處指出，市府同步盤點可使用空間規畫公托，截至目前已規畫10處，分別為東區6處、北區3處及香山區1處。其中，今年底將完成東區關東公共托嬰中心，明年初完成香山區內湖公共托嬰中心，後年完成北區光華公共托嬰中心，其餘地點也將陸續於2029年至2030年全數完成。每處公托空間約100至300坪，可收托40至60名幼兒，10處公托全數完成後，全市公共托育量能將由高虹安上任前的49名提升至535名，整體收托量能提升超過10倍。

民進黨新竹市長參選人莊競程表示，新竹市作為科技產業重鎮，吸引大量年輕家庭移入，但市府在公共托育資源的布建上仍不夠積極，未能有效減輕家長負擔，讓許多雙薪家庭面臨「孩子出生後誰來顧」的難題。

莊競程說，未來上任後，他將盤點各區托育需求，在社區鄰里全面擴增公托、臨托、夜托及親子館、課後照顧服務，同時整合全市育兒資源，建置單一育兒服務平台，讓家長更容易取得所需服務。

莊競程強調，市府應更積極承擔育兒支持責任，讓年輕家庭在新竹安心工作、放心育兒，不再因托育資源不足而承受沉重壓力。

無黨籍新竹市長參選人何志勇指出，少子化是全台灣共同面臨的問題。根據2024年統計，新竹市總生育率僅1.015，雖高於全國平均，仍屬超低生育率水準；社會人口增加率為負0.224%，全國倒數第8。即使平均所得較高，也不代表市民更願意生育，或外地人口更願意移居新竹。

何志勇說，他認為，除了生育與育兒津貼，政府更應完善公共托育服務，減輕雙薪家庭負擔。首先，市府與企業以1比1共同出資成立「永續教育基金」，改善托育人員待遇，增加公托人力與據點。其次，推動常態性公托延時服務，並鼓勵企業設置托育設施。第三，鼓勵百貨公司、購物中心等營業場所提供臨時托育服務，讓家長週末逛街、看電影，也能安心托育。

何志勇說，新竹市不缺工作機會，缺的是讓年輕家庭願意留下來的生活條件。少子化不能只靠津貼解決，完善公共托育、打造友善育兒環境，才是長遠之計。

2026九合一選舉 新竹市選舉 托嬰 莊競程 何志勇 人口

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北公托54人搶1名額覆蓋率僅1.9% 縣府：擴建據點祭獎勵留人

人口探底／全台公托覆蓋率僅4.9％搶翻天 最慘329人搶1名額

人口探底／公托抽不到、保母月收10萬 家長喊：平價安全托育在哪？

歲出刪減1億…竹市總預算三讀通過 高虹安：聚焦老幼共好與建設

相關新聞

黃世杰造勢大會 黃國昌批黨國不分公器私用：請賴清德、卓榮泰說明

針對民進黨桃園市長參選人黃世杰3日在中壢區舉辦南區競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌今天說，那塊地百分之百是國有地。他批民進黨執政黨國不分，公器私用，那天在造勢的時候，賴清德、卓榮泰還一人一邊牽起黃世杰的手，說是不可多得的人才。他請問賴清德、卓榮泰要不要站出來說清楚講明白， 民進黨執政是如此的黨國不分公器私用嗎？

34萬票流向誰？黃珊珊喊話蔣萬安、沈伯洋：選民是人不是票

九合一選舉投票日倒數46天，台北市長戰況激烈，外界關注國民黨籍台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋的競爭，也有人將焦點放在黃珊珊2022年參選台北市長獲得的34萬多票，分析這批選票未來可能流向何方。黃珊珊今（13）日在臉書發文表示，選票不屬於任何政黨或政治人物，真正的第三勢力是永遠保有選擇權的人民，呼籲候選人與其計算選票歸屬，不如思考能為台北市民帶來什麼。

蘇巧慧民調贏13個百分點？李競辦酸：合了巧慧的意、違了真實常理

新北市長選舉激戰，信民協會今公布新北市長最新民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度為43.1個百分點，而國民黨參選人李四川支持度30百分點，蘇巧慧領先李四川13.1個百分點。李四川競選辦公室今表示，該民調樣本與新北真實選舉結構呈現極大落差，根據2024大選政黨票比例，藍綠支持者幾乎打平，但在信民民調的樣本當中，民進黨支持者比例卻是國民黨的1.6倍，「在已預設立場的民調下，此份民調結果，合了巧慧的意，卻違了真實常理」。

北市民調遭質疑 信民協會再公布新北蘇巧慧支持度43.1百分點勝李四川30百分點

信民兩岸研究協會今日公布新北市長最新民調指出，民進黨蘇巧慧支持度為43.1個百分點、國民黨李四川支持度為30百分點，兩人差距逾13個百分點，1.5%支持無黨籍蘇輝湟，不投票或投廢票為9.5%，未明確回答15.8%。信民協會分析，雙方從五五波到差距擴大，主要是因「洋流」外溢效應所致。

信民民調李四川輸13個百分點 王鴻薇：羞辱科學還是選民智商？

信民協會今天二度公布新北市長選戰最新民調，民進黨蘇巧慧支持度為43.1％、國民黨李四川支持度為30％，兩人差距13個百分點。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨用來模糊選民的系統性的認知作戰，這到底是羞辱科學還是羞辱選民智商？

10小時大反轉...沈伯洋急煞車婉拒客串「豆腐媽媽」游淑慧分析2原因

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚證實，有收到八點檔戲劇「豆腐媽媽」邀約客串，但礙於行程安排，目前並沒有演出的計畫。國民黨北市議員游淑慧問「沈為何急踩豆腐媽媽煞車？」並分析或許有「政媒不分真的太難看」、「切割爭議」兩大原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。