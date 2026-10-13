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4年前北市長選舉34萬票流向誰？ 黃珊珊：蔣萬安、沈伯洋別只顧算票

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前立委黃珊珊。聯合報系資料照
民眾黨前立委黃珊珊。聯合報系資料照

年底地方選舉進入倒數，民眾黨前立委黃珊珊今天說，自己在2022年以無黨籍參選台北市長，有人猜測黃珊珊當年拿到的34萬多票「下一次會流向誰」，其實這些選票很難被定義或計算，選民是人不是票，「不要以為他們上一次投給誰，下一次就一定會投給誰。」

2026九合一選舉

黃珊珊上午在臉書發文表示，她在2022年以無黨籍參選台北市長，當年得到34萬2141票，得票率25.14%，這些人投給黃珊珊的理由各不相同，有人看重市政經驗，有人認同超越藍綠的主張；有人不信任國民黨，有人對民進黨失望，「在一場藍綠全力動員的選舉，這些市民沒有照政黨安排投票，而是選了一個背後沒有大黨組織的候選人。」

黃珊珊說，現在很多人在討論台北市長選舉，有人分析台北市長蔣萬安和民進黨台北市長參選人沈伯洋的差距，也有人在猜黃珊珊2022年得到的34萬張選票「下一次會流向誰」，其實每一張選票都有其主人，「屬於願意走進投票所、自己做出決定的台北市民。」

黃珊珊指出，如果把34萬張選票當成一整塊，以為可以從這裡搬到那裡，或者可以分一部分給誰，至少忽略了三件事，首先是「當初投票的理由不同，下一次的選擇自然也會不一樣」，再者是「城市處境、候選人表現、每個人的生活都在變，選民會重新判斷」，最後則是「有些人下一次可能根本不去投票，因為覺得沒有人值得踏出家門。」

黃珊珊表示，第三勢力不是一個政黨或組織，因為政黨會興衰，政治人物會更替，而組織也會改變，「台灣一直有一群人，不願意把選票交給任何政黨，他們就是中間選民」，儘管人數不一定最多，卻是決定勝負的那一群人，各政黨都有所謂的基本盤，真正會移動的票是中間選民，有時投藍有時投綠，他們才是台灣真正的第三勢力。

「蔣萬安和沈伯洋真正該想的，不是4年前的34萬票會去哪裡，而是給中間選民一個支持你的理由」，黃珊珊說，別只顧著算票，好好想想怎麼給人民更好的生活與未來。選票不屬於藍也不屬於綠，更不屬於任何政治人物，選票永遠屬於人民，真正的第三勢力不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權、願意用選票決定未來的人民。

黃珊珊 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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